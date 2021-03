Sine Manaus oferta 36 vagas de emprego para esta segunda-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por intermédio do Sine Manaus, disponibiliza 36 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (15). Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão e os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br e fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:

1 vaga – Conferente – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – endereçar mercadorias ou realizar sua devolução, verificar documentação pertinente às mercadorias recebidas ou de troca e conferir as especificações e condições das mercadorias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e laudos médicos com o assunto “Conferente (PcD)”

7 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade, possuir curso de Direção Defensiva e Transporte de Passageiros atualizados e ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – realizar rotas nas indústrias e realizar a conservação do veículo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista de Ônibus”

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar separação de materiais, recebimento de materiais, conferência de materiais e auxiliar o almoxarife.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Depósito (PcD)”

3 vagas – Aprendiz (Auxiliar Administrativo)

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino superior cursando Administração, Contabilidade ou Recursos Humanos;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática Básica, disponibilidade de horário para trabalhar e morar na zona Oeste de Manaus (bairros: Santo Agostinho, Compensa, Lírio do Vale e Vila da Prata);

Atividades – realizar atividades na área financeira, bem como na área de recursos humanos e administrativa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Aprendiz (Auxiliar Administrativo)”

2 vagas – Aprendiz (Área de Manutenção Elétrica e Mecânica)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar e morar na zona Oeste de Manaus (bairros: Santo Agostinho, Compensa, Lírio do Vale e Vila da Prata);

Atividades – realizar atividades na área de mecânica de automóveis.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Aprendiz de Manutenção Elétrica e Mecânica”

1 vaga – Suporte Técnico em Informática

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino superior cursando em Informática e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – operar sistemas de computadores, monitorar o desempenho dos aplicativos, assegurar o funcionamento do hardware e do software, atender clientes e usuários; inspecionar o ambiente físico para segurança no trabalho.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Suporte Técnico em Informática”

1 vaga – Técnico de Qualidade

Escolaridade – ensino técnico completo em Qualidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de produção em metalúrgicas, sendo capaz de identificar e solucionar possíveis perdas e problemas durante o processo de produção e a qualidade do produto.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Qualidade”

4 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em venda de planos de saúde, telefonia, seguros ou consórcios. Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas”

10 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas externas e vendas através de ligações internas. Habilidades comportamentais: ter boa comunicação, ser proativo e ter habilidades com vendas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo”

1 vaga – Técnico de Enfermagem

Escolaridade – ensino técnico completo em Enfermagem ou cursando ensino superior em Enfermagem a partir do quarto período;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – estar com o cadastro no Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) ativo;

Atividades – realizar aplicação intramuscular, esterilizar o material cirúrgico e auxiliar em procedimentos estéticos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Enfermagem”

2 vagas – Estágio em Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica ou cursando ensino superior em Engenharia Elétrica ou Automação Industrial a partir do terceiro período;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável: conhecimentos intermediários em Informática (hardware e software); Conhecimento intermediário em Análise de Circuitos de Placas Eletrônicas; Inglês técnico; Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade. Experiência profissional em assistência técnica ou reparo de placas;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares e reparar placas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Estágio em Técnico Eletrônico”

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em qualquer área;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na área de manutenção de refrigeração em geral. Conhecimentos em montagem e ajuste de elementos de máquinas. Conhecimento em higienização.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Refrigeração”

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento na área de varejo e atacado e possuir veículo próprio;

Atividades – prospectar clientes, fidelizar clientes, elaborar propostas comerciais, finalizar vendas, demonstrar produtos, fazer pós-venda e acompanhar as necessidades dos clientes. Habilidades Comportamentais: boa comunicação, iniciativa e bom relacionamento interpessoal.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo”

*Com informações da assessoria