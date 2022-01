TCE revoga medida cautelar e libera realização de concurso público da Polícia Civil do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do presidente da Comissão do Concurso, delegado Thyago Tenório, informou que na tarde desta segunda-feira (03/01), que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) revogou a medida cautelar que suspendia o Edital nº 02/2021 – PC-AM, que trata do concurso para escrivão, perito e investigador.

No Despacho nº 1427/2021- GP, exarado pelo conselheiro-presidente Érico Xavier Desterro e Silva, consta a revogação da medida. Assim sendo, as inscrições para o certame iniciam às 16h (horário de Manaus), desta segunda-feira, juntamente com as inscrições do Edital nº 01/2021 – PC-AM, que trata do concurso para delegado de polícia.

Ainda sobre o certame para delegado, o presidente da comissão informa que as provas objetiva e discursiva foram antecipadas para o dia 27 de março de 2022, conforme publicação no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As inscrições devem ser realizadas pelo site da FGV, no endereço eletrônico: https://conhecimento.fgv.br/concursos.