Ufam abre inscrições para cursos online com mais de 400 vagas; confira

Redação AM POST

O Centro de Estudos de Línguas da Universidade Federal do Amazonas (CEL/Ufam) está com inscrições abertas, entre 8h do dia 16 de março até as 23h59 do dia 23 de março (horário de Manaus), para cursos online especiais de curta duração. Os cursos serão realizados no período de abril e maio de 2021, em ambiente virtual, com aulas síncronas e estudo assíncrono, pelo Google Meet. Os interessados podem acessar o formulário de inscrição e o Edital completo.

Serão ofertadas vagas à comunidade interna e externa da Ufam para os Cursos Especiais(Francês/Inlgês/Japonês/Libras/Português para Concursos/Produção de Textos em Língua Portuguesa /Português para Estrangeiros com ênfase em Produção de Textos e Cursos de Proficiência em Língua Espanhola, Língua Francesa e Língua Inglesa, com abordagem voltada para leitura e compreensão de textos.

Do preenchimento das vagas

As vagas serão preenchidas de acordo com a demanda até o preenchimento da oferta, sem a garantia de reserva ou de que teremos vagas para todos os cursos até o final do período estipulado nesta chamada pública.

Carga Horária

Os cursos ofertados terão carga horária total de 60 horas para o cursos de Proficiência em Leitura e Compreensão Textual em Língua Espanhola, Proficiência em Leitura e Compreensão Textual em Língua Francesa e Proficiência em Leitura e Compreensão Textual em Língua Inglesa; 40 (quarenta) horas para o Curso Especial de Introdução à Língua Japonesa, Introdução à Língua Brasileira de Sinais, Práticas de Conversação em Língua Brasileira de Sinais; e 30 (trinta) horas para os cursos especiais de Francês, de Inglês (Everyday English – Módulo I, Módulo II, Módulo III, Módulo IV); de Português para Concurso; de Produção de Textos em Língua Portuguesa; e Português para Estrangeiros (PLE).

Informativo aos alunos inscritos nos cursos de idiomas em 2020/1

O Centro de Estudos de Línguas da Universidade Federal do Amazonas (CEL/Ufam) informa que as atividades presenciais estão suspensas enquanto durar a suspensão das atividades pedagógicas presenciais da Ufam. Acesse o informativo completo AQUI

Dúvida e mais informações no email: [email protected]

* Com informações da assessoria de imprensa