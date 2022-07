Veja resultado final do concurso público do Detran-AM

Redação AM POST

Foi homologado, nesta sexta-feira (1º), o resultado final do concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), para 183 vagas.

Continua depois da Publicidade

A lista dos aprovados para os cargos de nível médio e superior estará disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), realizadora do certame (www.ibfc.org.br).

“É a primeira vez que acontece concurso público do Detran, isso é uma forma de dar estabilidade para quem trabalha naquele órgão e, agora, começa a integrar o cargo dessa instituição. A gente tinha uma rotatividade muito grande com as empresas que eram contratadas, com a contratação desses 183, nós temos a possibilidade de termos um quadro permanente e de valorizar quem estuda para participar de concurso”, ressaltou o governador Wilson Lima.

A criação de cargos no órgão faz parte do plano de valorização dos recursos humanos da segurança pública implementado pelo governador e que consta no Plano Estadual de Segurança Pública, executado pelo programa Amazonas mais Seguro.

Continua depois da Publicidade

Além do Detran, que nunca finalizou um concurso, outras instituições do sistema abriram seleções, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, além da SSP, que teve o resultado do concurso também homologado. A convocação dos aprovados para posse vai ocorrer ao longo do segundo semestre de 2022.

Convocados

Além de realizar novos concursos públicos, o governador também enfatizou a convocação de aprovados em certames já realizados pelo Estado. Em alguns casos, pessoas aguardavam há quase uma década para poder trabalhar para os cargos em que foram aprovados.

Continua depois da Publicidade

Desde 2019, foram convocados 7.653 servidores públicos. Com os novos concursos, abriu-se um total de 2.823 vagas, em 10 órgãos da administração direta. Entre os concursos mais esperados estavam os da Polícia Militar e Polícia Civil, que somaram mais de 190 mil inscrições.

Em 2022, um mutirão de concursos foi realizado. Além de Polícia Militar e Civil, vagas foram abertas no Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz-AM), na Secretaria do Estado de Segurança Pública (SSP-AM) e na Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM).

Continua depois da Publicidade

Ontem (30/06), foi publicado o edital do concurso público da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Serão 30 vagas disponibilizadas para candidatos de nível superior, com salários de até R$ 6,5 mil. As inscrições acontecem de 18 de julho até as 22h do dia 16 de agosto de 2022, pelo site do IBFC. As provas estão previstas para 19 de setembro.