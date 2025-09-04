Acusados de matar jovem e ocultar corpo em barril enfrentam júri popular em Belém

Notícias do Pará – Os réus Mateus Gonzaga Alencar Mendes e Milena Furtado Santos começaram a ser julgados nesta quinta-feira (4) em júri popular, no Fórum de Belém, acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Eles são apontados como responsáveis pela morte de Marciele Lopes Ferreira, de 28 anos, encontrada em 26 de março de 2023 dentro de um barril, nas dependências de uma empresa de construção civil em Barcarena, onde trabalhava como agente de portaria havia dois meses.

De acordo com relatos da época, Mateus mantinha um relacionamento conturbado com Marciele. A ligação de Milena com o caso, no entanto, não foi detalhada pelas autoridades. O Tribunal de Justiça aponta que os dois tentaram atrapalhar as investigações, enviando mensagens como se fossem a vítima e tentando vender o celular dela. O casal também foi visto com a motocicleta de Marciele, posteriormente abandonada em um terreno baldio.

O crime foi descoberto após familiares da vítima insistirem em buscá-la no local de trabalho. Inicialmente, Mateus teria dito que ela havia saído por problemas de saúde. A desconfiança levou os parentes a procurarem nas imediações, onde encontraram sangue. Ao conseguirem entrar na empresa, localizaram o corpo dentro de um tambor, coberto por pedras.

O Ministério Público destacou a gravidade do caso pelo “modus operandi”, marcado por violência extrema, com vestígios de sangue espalhados no local e a tentativa de ocultação do corpo.

Marciele deixou duas filhas, de 13 e 6 anos.

