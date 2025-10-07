A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Adolescente morre após inalar gases tóxicos durante limpeza de poço no sudoeste do Pará

Tio da vítima também foi atingido pelos gases e está internado no Hospital Municipal de Medicilândia; Polícia Civil investiga o caso.

Por Jonas Souza

07/10/2025 às 13:51

Notícias do Pará  – Um adolescente identificado como Tarcísyo de Albuquerque Vieira morreu após inalar gases tóxicos durante a limpeza de um poço em uma chácara localizada na zona rural de Medicilândia, município do sudoeste do Pará. O caso foi registrado no domingo (5) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Leia mais: Morre terceira vítima intoxicada por metanol em São Paulo

De acordo com informações de moradores, Tarcísyo realizava o serviço de limpeza acompanhado do tio, quando ambos começaram a passar mal devido à concentração de gases dentro do poço. O homem foi resgatado com vida e encaminhado ao Hospital Municipal de Medicilândia, mas o adolescente não resistiu e morreu ainda no local. O estado de saúde do tio não foi divulgado.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Altamira foram acionadas para realizar o resgate do corpo. A Polícia Civil informou que testemunhas serão ouvidas e que perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias do acidente.

A Polícia Científica também foi acionada e vai determinar a causa da morte após a conclusão do laudo pericial, que deve ser emitido em até 10 dias úteis, prazo que pode ser prorrogado por mais 10 dias. Após a conclusão, o documento será encaminhado à Polícia Civil de Medicilândia, que conduz as investigações.

O caso serve de alerta sobre os riscos da exposição a gases tóxicos em locais fechados e mal ventilados, especialmente durante serviços de manutenção ou limpeza de poços e fossas, que exigem técnicas e equipamentos de segurança adequados.

