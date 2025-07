Brasil lidera debate global sobre saúde e clima na preparação para a COP30

Notícias do Pará – Até a próxima quinta-feira (31), Brasília sedia a 5ª Conferência Global sobre Clima e Saúde, reunindo autoridades, especialistas e organizações internacionais para debater respostas concretas aos impactos das mudanças climáticas sobre a saúde pública. O evento é organizado pelo governo brasileiro em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a Aliança para Ação Transformadora sobre Clima e Saúde (Atach).

Durante a abertura da conferência nesta terça-feira (29), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu uma “mobilização para transformação”, destacando a necessidade de um esforço coletivo global. “Nenhuma pessoa ou país sozinho conseguirá promover as mudanças necessárias. É preciso coordenar um verdadeiro mutirão global”, afirmou.

PUBLICIDADE

A iniciativa ocorre em sintonia com o Plano de Ação em Saúde de Belém, documento estratégico que o Brasil apresentará oficialmente durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), prevista para novembro deste ano. Segundo o Ministério da Saúde, o plano propõe medidas como o enfrentamento de eventos climáticos extremos, fortalecimento de sistemas de alerta precoce e estratégias de adaptação territorial.

Leia mais: Explosão de preços em Belém ameaça participação internacional na COP30

De adesão voluntária, o plano busca ser uma referência internacional e está alinhado aos compromissos do Brasil com a equidade em saúde, a justiça climática e a participação social. “Essa é uma iniciativa com potencial de impactar positivamente a vida de milhões de pessoas”, destacou a pasta em nota.

PUBLICIDADE

O diretor da Opas, Jarbas Barbosa, também participou do evento e reiterou o apoio da entidade aos esforços de adaptação climática. “A Opas está pronta para colaborar na implementação das políticas e para tirar do papel o Plano de Ação de Belém. A ideia é desenvolver soluções inovadoras para desafios comuns”, afirmou.

A programação da conferência inclui painéis, oficinas, rodas de conversa e sessões plenárias, com o objetivo de promover a troca de experiências e consolidar políticas públicas integradas e eficazes. As conclusões do encontro devem fortalecer a posição do Brasil como líder nas negociações de saúde e clima durante a COP30.

PUBLICIDADE

A conferência reafirma o protagonismo do país na construção de respostas globais às crises sanitária e ambiental, numa perspectiva de cooperação multilateral e solidariedade internacional.