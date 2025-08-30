Briga entre torcidas do Remo e Paysandu termina com 40 detidos em Belém

Notícias do Pará – Uma confusão entre torcidas organizadas do Clube do Remo e do Paysandu terminou com 40 pessoas detidas na noite de sexta-feira (29), no bairro do Guamá, em Belém. O tumulto ocorreu em uma arena na avenida José Bonifácio.

De acordo com a Polícia Militar, a briga começou por volta das 21h30, após provocações mútuas entre os grupos, que evoluíram para tentativa de confronto físico. Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com uma grande aglomeração, exigindo intervenção imediata.

Durante a operação, foram apreendidos 20 celulares, alguns com registro de roubo, e duas facas. Seis pessoas foram autuadas e assinaram termo de compromisso para comparecer à Justiça quando convocadas. Ninguém foi preso.