Câmara aprova transferência da capital do Brasil para Belém durante a COP30

Notícias do Pará – A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (25), o Projeto de Lei (PL) nº 358/2025, que determina a transferência simbólica da capital do Brasil para Belém (PA) entre os dias 11 e 21 de novembro, período em que será realizada a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

PUBLICIDADE

Com a medida, todos os atos e despachos do presidente da República e dos ministros de Estado assinados durante o evento serão datados na capital paraense. O texto segue agora para análise no Senado.

Leia mais: “Careca do INSS” diz que único contato com Congresso foi sobre cannabis

PUBLICIDADE

De autoria da deputada Duda Salabert (PDT-MG), o projeto também transfere, de forma simbólica, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para Belém. Segundo a parlamentar, a proposta reforça o compromisso do país com o debate climático.

“Essa medida demonstraria o compromisso do governo e do Parlamento brasileiro com as questões ambientais e a necessidade de encontrar soluções efetivas para um problema que afeta todo o planeta”, justificou Salabert.

O relator do projeto em plenário, deputado José Priante (MDB-PA), destacou que a decisão não é inédita. Ele lembrou que, em 1992, durante a Rio 92, a capital brasileira foi transferida simbolicamente para o Rio de Janeiro (RJ). “Isso retrata a importância de que todos os brasileiros possam reconhecer o simbolismo desse evento no coração da Amazônia”, afirmou.

PUBLICIDADE

A votação registrou 304 votos favoráveis e 64 contrários. Apenas o partido Novo e a liderança da oposição se posicionaram contra o texto. O deputado Luiz Lima (Novo-RJ) criticou os custos envolvidos, como aluguel de veículos, espaços e despesas com tecnologia da informação.

Pelo projeto, caberá ao Executivo regulamentar a lei, definindo as medidas administrativas, operacionais e logísticas necessárias à transferência temporária da sede do governo federal.

Outros projetos aprovados

Na mesma sessão, os deputados aprovaram o PL 2.334/2023, que altera as regras do Fundo Nacional da Segurança Pública (FNSP). A proposta permite o uso de parte dos recursos em atividades de segurança viária e na capacitação de agentes de trânsito. Pelo texto, 5% do valor arrecadado com multas de trânsito deverá ser destinado ao fundo, podendo ser aplicado na construção ou reforma de unidades de trânsito, compra de equipamentos e veículos, além da qualificação de profissionais.