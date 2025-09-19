A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Caminhão de cerveja tomba em rodovia no sul do Pará

Parte da carga ficou espalhada no acostamento

Por Fernanda Pereira

19/09/2025 às 08:42

Foto: Reprodução

Notícias do Pará – Um caminhão carregado de cerveja tombou na rodovia PA-279, em Ourilândia do Norte, no sul do Pará, na noite desta quinta-feira (18). O acidente espalhou parte da carga pelo acostamento e pelo matagal às margens da estrada.

O motorista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

As circunstâncias do tombamento ainda estão sendo investigadas. A Polícia Militar esteve no local para organizar o trânsito e liberar a pista.

Um representante da empresa responsável pela carga providenciou a retirada do caminhão e recolheu a mercadoria.

 

