Caminhão de cerveja tomba em rodovia no sul do Pará

Notícias do Pará – Um caminhão carregado de cerveja tombou na rodovia PA-279, em Ourilândia do Norte, no sul do Pará, na noite desta quinta-feira (18). O acidente espalhou parte da carga pelo acostamento e pelo matagal às margens da estrada.

O motorista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

As circunstâncias do tombamento ainda estão sendo investigadas. A Polícia Militar esteve no local para organizar o trânsito e liberar a pista.

Um representante da empresa responsável pela carga providenciou a retirada do caminhão e recolheu a mercadoria.