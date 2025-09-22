A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Casal e filho morrem após carro despencar de ponte em Itupiranga, no Pará

Os corpos foram periciados e, em seguida, liberados para os familiares.

Por Jonas Souza

22/09/2025 às 19:53

Notícias do Pará  – Um grave acidente resultou na morte de um casal e do filho na noite do último sábado (20), em Itupiranga, no sudeste do Pará. As vítimas estavam em um carro que caiu de uma ponte de madeira na Estrada do Rio Preto, próximo à comunidade Vila Bandinha.

De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo o veículo derrapar e despencar no leito de um igarapé. O impacto foi fatal, e todos os ocupantes morreram ainda no local.

Os corpos foram periciados e, em seguida, liberados para os familiares.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela delegacia de Itupiranga. Perícias técnicas foram solicitadas, e testemunhas começaram a ser ouvidas para auxiliar nas investigações.

