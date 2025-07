Criança morre e casal fica ferido após caminhão tombar na BR-010, no Pará

Notícias do Pará – Uma criança de três anos morreu e duas pessoas ficaram feridas após um caminhão carregado de soja tombar na BR-010, na altura do município de Dom Eliseu, nordeste do Pará. O acidente ocorreu no final da tarde de sexta-feira (25) e foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado (26).

De acordo com informações da PRF, o caminhão tombou sobre a ponte do Rio Água Azul. A criança, que estava no veículo com um casal — possivelmente seus familiares — morreu ainda no local. Os adultos foram socorridos com ferimentos e encaminhados a uma unidade hospitalar. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Até o momento, as causas do acidente não foram informadas, e também não há detalhes sobre a origem ou destino dos ocupantes do caminhão. À noite, o veículo e parte da carga de soja ainda estavam no local, enquanto a PRF realizava o atendimento da ocorrência.

Outro acidente com vítima fatal no sul do Pará

Também na sexta-feira (25), uma mulher morreu em um acidente de carro na PA-279, no município de Água Azul do Norte, no sul do estado. Outras três pessoas ficaram feridas na colisão. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas pelas autoridades.

Segundo caminhão tomba na BR-010

Ainda na sexta-feira, outro caminhão carregado com farelo de grãos, utilizado na produção de ração animal, tombou na BR-010, desta vez no município de Santa Maria do Pará. Apesar do susto, não houve feridos. A carga se espalhou pela pista e o tráfego precisou ser controlado até que equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros realizassem a limpeza da via.