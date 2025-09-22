A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

DJ Juninho Show morre em acidente de moto no interior do Pará

Além da carreira artística, Carlos também atuava como servidor na Secretaria de Saúde do município

Por Jonas Souza

22/09/2025 às 15:01

Notícias do Pará  – Um acidente trágico marcou o domingo (21) em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. O DJ Carlos Maciel dos Santos, de 34 anos, conhecido artisticamente como DJ Juninho Show, morreu após cair de motocicleta no Igarapé Prainha, localizado na rodovia PA-140.

Leia mais: Departamento do Tesouro dos EUA acusa Alexandre de Moraes de censura e arbitrariedades

Segundo testemunhas, o DJ perdeu o controle da direção ao atravessar a ponte do igarapé, caiu na água e não resistiu. Populares chegaram a retirar o corpo, mas ele já estava sem vida. A perícia confirmou o óbito e, posteriormente, o corpo foi liberado para a família.

Além da carreira artística, Carlos também atuava como servidor na Secretaria de Saúde do município. Em nota, o prefeito Rodrigo Amorim (MDB) decretou luto oficial de três dias em homenagem ao músico e servidor público.

A Polícia Civil informou que está investigando as causas do acidente e deve ouvir testemunhas nos próximos dias.

