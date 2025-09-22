DJ Juninho Show morre em acidente de moto no interior do Pará

Notícias do Pará – Um acidente trágico marcou o domingo (21) em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. O DJ Carlos Maciel dos Santos, de 34 anos, conhecido artisticamente como DJ Juninho Show, morreu após cair de motocicleta no Igarapé Prainha, localizado na rodovia PA-140.

Segundo testemunhas, o DJ perdeu o controle da direção ao atravessar a ponte do igarapé, caiu na água e não resistiu. Populares chegaram a retirar o corpo, mas ele já estava sem vida. A perícia confirmou o óbito e, posteriormente, o corpo foi liberado para a família.

Além da carreira artística, Carlos também atuava como servidor na Secretaria de Saúde do município. Em nota, o prefeito Rodrigo Amorim (MDB) decretou luto oficial de três dias em homenagem ao músico e servidor público.

A Polícia Civil informou que está investigando as causas do acidente e deve ouvir testemunhas nos próximos dias.