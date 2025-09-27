A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Dois corpos são encontrados às margens de rio no interior do Pará

Vítima apresentava ferimentos por arma de fogo e outra sinais de estrangulamento.

Por Fernanda Pereira

27/09/2025 às 10:19

Ver resumo
Dois corpos são encontrados às margens de rio no interior do Pará

Foto: Reprodução

Notícias do Pará – Dois corpos em estado de decomposição foram localizados na noite desta sexta-feira (26) às margens do Rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará, conforme informações da Polícia Civil.

PUBLICIDADE

A primeira vítima foi identificada como Elaine Silva dos Santos, de 25 anos. A perícia apontou que o corpo apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Poucas horas depois, um segundo corpo, do sexo masculino, foi encontrado no mesmo local. A vítima ainda não foi identificada e estava com uma corda amarrada ao pescoço, levantando suspeita de estrangulamento.

A Delegacia de Homicídios de Marabá informou que investigará se os casos têm relação entre si. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passarão por exames que devem auxiliar na identificação do homem e esclarecer as circunstâncias das mortes.

PUBLICIDADE

Leia mais: Voo em Belém é cancelado após suspeita de bomba

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima destaca segurança jurídica e importância da Zona Franca em conferência da Assembleia de Deus

Wilson Lima explicou as particularidades do processo de instalação de empresas no Amazonas em comparação com outros estados.

há 19 segundos

Mundo

Mulher equatoriana é jogado no chão por agente de imigração dos EUA na frente dos filhos dela e vídeo viraliza

Agente que agrediu mulher equatoriana foi afastado.

há 11 minutos

Mundo

EUA anuncia revogação de visto do presidente da Colômbia Gustavo Petro por incentivar militares americanos a desobedecerem ordens

Presidente colombiano criticou Trump e defendeu a criação de um exército internacional durante manifestação em Nova York.

há 41 minutos

Pará

Passageiro gera pânico no aeroporto de Belém ao anunciar bomba e voo é cancelado às pressas

Polícia Federal inspecionou aeronave e descartou qualquer ameaça.

há 57 minutos

Brasil

Governo Lula libera quase R$ 3 bilhões em emendas parlamentares às vésperas de votação do IR

Palácio do Planalto acelera repasse de recursos a deputados e senadores em semana estratégica para aprovação de medidas.

há 1 hora