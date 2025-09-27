Dois corpos são encontrados às margens de rio no interior do Pará

Notícias do Pará – Dois corpos em estado de decomposição foram localizados na noite desta sexta-feira (26) às margens do Rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará, conforme informações da Polícia Civil.

A primeira vítima foi identificada como Elaine Silva dos Santos, de 25 anos. A perícia apontou que o corpo apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Poucas horas depois, um segundo corpo, do sexo masculino, foi encontrado no mesmo local. A vítima ainda não foi identificada e estava com uma corda amarrada ao pescoço, levantando suspeita de estrangulamento.

A Delegacia de Homicídios de Marabá informou que investigará se os casos têm relação entre si. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passarão por exames que devem auxiliar na identificação do homem e esclarecer as circunstâncias das mortes.

