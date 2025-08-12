A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Duas pessoas morrem em queda de avião com destino ao garimpo no sudoeste do Pará

Aeronave teria caído no dia 30 de julho, mas destroços só foram encontrados devido à dificuldade de acesso à área.

Por Beatriz Silveira

12/08/2025 às 22:34

Notícias do Pará – A Polícia Civil informou que o avião que caiu no sudoeste do Pará, matando duas pessoas, havia saído da Bolívia com destino a um garimpo localizado em território paraense. O acidente teria ocorrido em 30 de julho, mas os destroços só foram encontrados no domingo (10), devido à dificuldade de acesso à região.

As vítimas foram identificadas como Claudio Pinto de Freitas, de 45 anos, natural de Rondônia, e José Eneron da Silva Telles, de 31 anos, do Paraná. Ambos morreram no local. A aeronave teria decolado da Bolívia com destino a um garimpo na região entre Itaituba e Novo Progresso, mas caiu em uma área de mata fechada e pegou fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais civis e militares iniciaram buscas assim que receberam a informação sobre a queda. No entanto, o terreno acidentado e a vegetação densa impediram a remoção imediata dos corpos e dos destroços.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foi acionado e deve enviar uma equipe para investigar as causas do acidente.

Segundo a Polícia Militar, no local havia indícios de que a cena foi alterada, com árvores cortadas por motosserras e marcas que sugerem pouso de helicóptero. A Polícia Civil não confirmou se o avião transportava drogas nem revelou qual garimpo seria o destino final.

 

