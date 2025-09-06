A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Duas pessoas são presas em clínica clandestina por maus-tratos e cárcere privado a adolescentes

Entre os suspeitos estão a gerente da clínica, que vai responder por maus-tratos e cárcere privado.

Por Jonas Souza

06/09/2025 às 12:59

Notícias do Pará  – Duas pessoas foram presas na sexta-feira (5) suspeitas de manter adolescentes em situação de maus-tratos dentro de uma clínica terapêutica clandestina em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

A ação foi conduzida pela equipe da Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) de Ananindeua, em parceria com o Conselho Tutelar II de Marituba, durante a operação “Resgate”.

Entre os suspeitos estão a gerente da clínica, que vai responder por maus-tratos e cárcere privado, e o segurança, que deve responder por obstrução da Justiça e resistência. O estabelecimento, localizado na Passagem São Cristóvão, no bairro São João, funcionava sem registro ou autorização dos órgãos competentes.

De acordo com o Conselho Tutelar II de Marituba, o local já havia sido alvo de diversas denúncias de agressões contra adolescentes internados.

“No momento da diligência, nós fomos impedidos de adentrar no local por um segurança. Do lado de fora, era possível ouvir os gritos de socorro vindos do interior da clínica, motivo pelo qual nós solicitamos o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Marituba. Após cerca de uma hora, nós conseguimos acessar o local pelos fundos, momento em que encontramos vários internos que relataram sobre os maus-tratos frequentes e que a alimentação, em diversas ocasiões, era servida estragada e que os dormitórios, bem como as condições gerais da clínica, eram precários”, relatou a delegada Camila Jeha, responsável pela investigação.

Segundo relatos recebidos pelo Conselho Tutelar, os internos eram mantidos trancados em seus quartos. O conselheiro presente na ação confirmou, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a clínica não possui cadastro nem autorização para acolher crianças e adolescentes.

