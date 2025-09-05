Empresário é assassinado a tiros no Pará enquanto deixava filhas na escola, assista

Notícias do Pará – Na manhã desta sexta-feira (5), Castanhal, no nordeste do Pará, foi palco de um crime que chocou a população local. O empresário Estevão Neves Pinto, dono de uma loja de peças para motocicletas, foi morto a tiros na Travessa Quintino Bocaiúva, no centro da cidade, enquanto deixava suas filhas na Escola São José. As crianças presenciaram o assassinato do pai, que foi registrado por câmeras de segurança às 7h58.

As imagens mostram Estevão retirando as mochilas das filhas do carro enquanto as meninas aguardavam para entrar na escola. Dois homens em uma moto vermelha se aproximam; o garupa, usando capacete e camisa preta, desce rapidamente, caminha até a vítima e dispara na cabeça do empresário, que cai imediatamente. O atirador então foge na garupa da moto, cujo motor já estava ligado.

O crime aconteceu em horário de grande movimento, com outras crianças chegando à escola. A Polícia Militar isolou a área, e a Polícia Civil iniciou as investigações para identificar os responsáveis. As crianças foram encaminhadas para as salas de aula e liberadas somente após a remoção do corpo.

Conhecido na cidade, Estevão era casado com a advogada Claudiane, ex-secretária de trânsito de Castanhal, e proprietário de um estabelecimento bastante frequentado. Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do crime, que reforça preocupações sobre segurança na região.