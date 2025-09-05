A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Empresário é assassinado a tiros no Pará enquanto deixava filhas na escola, assista

As imagens mostram Estevão retirando as mochilas das filhas do carro enquanto as meninas aguardavam para entrar na escola.

Por Jonas Souza

05/09/2025 às 17:32

Ver resumo

Notícias do Pará  – Na manhã desta sexta-feira (5), Castanhal, no nordeste do Pará, foi palco de um crime que chocou a população local. O empresário Estevão Neves Pinto, dono de uma loja de peças para motocicletas, foi morto a tiros na Travessa Quintino Bocaiúva, no centro da cidade, enquanto deixava suas filhas na Escola São José. As crianças presenciaram o assassinato do pai, que foi registrado por câmeras de segurança às 7h58.

PUBLICIDADE

Leia mais: Itamaraty presta apoio a amazonense de 19 anos presa por tráfico de drogas no Japão

As imagens mostram Estevão retirando as mochilas das filhas do carro enquanto as meninas aguardavam para entrar na escola. Dois homens em uma moto vermelha se aproximam; o garupa, usando capacete e camisa preta, desce rapidamente, caminha até a vítima e dispara na cabeça do empresário, que cai imediatamente. O atirador então foge na garupa da moto, cujo motor já estava ligado.

PUBLICIDADE

O crime aconteceu em horário de grande movimento, com outras crianças chegando à escola. A Polícia Militar isolou a área, e a Polícia Civil iniciou as investigações para identificar os responsáveis. As crianças foram encaminhadas para as salas de aula e liberadas somente após a remoção do corpo.

Conhecido na cidade, Estevão era casado com a advogada Claudiane, ex-secretária de trânsito de Castanhal, e proprietário de um estabelecimento bastante frequentado. Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do crime, que reforça preocupações sobre segurança na região.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Manaus

Reinauguração de drogaria no Compensa gera tumulto em Manaus com promoções de leite ninho a R$ 4,99

Apesar do tumulto, não houve registro de feridos.

há 14 minutos

Amazonas

Prefeito de Boca do Acre, Frank Barros, fecha contrato de R$ 505 mil com padaria sem licitação

Segundo publicação no Diário Oficial dos Municípios, o contrato foi assinado em 4 de junho de 2025.

há 34 minutos

Brasil

Alexandre de Moraes pede sessão extra para julgamento de Bolsonaro no STF

A partir de terça o colegiado começa a votação sobre o caso.

há 59 minutos

Manaus

Prefeito David Almeida destaca segurança e integração na abertura do “#SouManaus Passo a Paço 2025”

A estrutura do festival também inclui posto de saúde, integração de secretarias municipais e cerca de 300 agentes de trânsito.

há 1 hora

Brasil

Noivo fica transtornado ao flagrar mulher jantando com ex e quebra tudo em restaurante; assista

A mulher tentando intermediar a situação mas leva uma resposta do noivo.

há 2 horas