Estudantes ficam feridos após explosão de bomba dentro escola no Pará

Notícias do Pará – Uma explosão causada por uma bomba caseira dentro da Escola Estadual José Salles, localizada em Castanhal, no nordeste do Pará, deixou três estudantes feridos na manhã desta quarta-feira (7). O incidente gerou pânico entre alunos e professores, e mobilizou diversas equipes de emergência, incluindo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Civil e o Conselho Tutelar.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, dois estudantes são apontados como os principais suspeitos de terem colocado o artefato explosivo entre o vidro e a grade da janela de uma sala de aula. A explosão estilhaçou o vidro da janela, lançando fragmentos para o interior do ambiente. Três alunos sofreram ferimentos leves causados pelos estilhaços. Além disso, uma estudante grávida entrou em estado de choque e outro aluno relatou desconforto auditivo.

Os feridos foram rapidamente socorridos pelas equipes médicas e encaminhados ao hospital da cidade. Após avaliação clínica, todos receberam alta e passam bem. A escola foi evacuada temporariamente para garantir a segurança da comunidade escolar.

Em nota oficial, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) repudiou o ato violento e declarou que está prestando total apoio às vítimas, aos servidores da unidade e às famílias dos estudantes. A Seduc também informou que medidas emergenciais de segurança estão sendo adotadas para garantir a integridade física de todos os frequentadores da escola.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido e já identificou os adolescentes suspeitos de envolvimento no ato. Eles foram levados à delegacia para prestar depoimento, e o Conselho Tutelar acompanha o caso devido à idade dos envolvidos. A motivação do ataque ainda está sendo investigada.