Pará

FAB localiza aeronave roubada no Pará em operação conjunta com a Força Aérea Boliviana

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na quarta-feira (10).

Por Jonas Souza

15/09/2025 às 14:17

Notícias do Pará  – A Força Aérea Brasileira (FAB) localizou no último sábado (13) uma aeronave de pequeno porte que havia sido roubada do aeroporto municipal de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O avião foi encontrado em uma área de mata na fronteira entre o Mato Grosso e a Bolívia, durante operação conjunta com a Força Aérea Boliviana e agentes da Defesa Aeroespacial.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na quarta-feira (10). Três homens armados invadiram o hangar do aeroporto de Novo Progresso, renderam o segurança e desligaram as câmeras de monitoramento. Na madrugada do dia seguinte, às 4h41 de quinta-feira (11), decolaram com a aeronave.

Após a notificação, o Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), responsável pela defesa aérea nacional, acionou as buscas e utilizou um caça A-29 Super Tucano para monitorar o espaço aéreo.

Prisão do piloto

Durante a operação, um homem que seria o piloto da aeronave foi preso. A polícia informou que ele é natural do estado do Mato Grosso, mas não teve o nome divulgado.

As investigações apontam indícios de que o avião seria usado no transporte internacional de drogas. Uma pessoa já foi identificada em Novo Progresso como suspeita de envolvimento no caso, mas também não teve a identidade revelada.

Cooperação internacional

Segundo a FAB, protocolos de defesa aeroespacial foram ativados em conjunto com a Força Aérea Boliviana. A atuação do Adido Aeronáutico brasileiro na Bolívia agilizou a comunicação entre autoridades militares e policiais dos dois países, além de facilitar a interlocução com a empresa proprietária da aeronave.

A FAB destacou que o monitoramento constante garantiu a localização da aeronave antes de sua utilização em atividades ilícitas, como o tráfico internacional de drogas.

“A operação reafirma o compromisso da Força Aérea Brasileira com a soberania do espaço aéreo nacional, o combate a crimes transnacionais e o fortalecimento da cooperação com forças aéreas parceiras”, afirmou o Comando.

