Fãs de Mariah Carey se concentram em frente a hotel para receber diva pop em Belém

Notícias do Pará – A diva pop Mariah Carey desembarcou em Belém na noite desta segunda-feira (15) para participar do Amazônia Live – Hoje e Sempre, um dos eventos culturais mais aguardados no ano que antecede a realização da COP 30. Assim que chegou ao Aeroporto Internacional de Belém, Mariah desceu do avião e foi abordada por funcionários e fãs; ela retribuiu com sorrisos e autógrafos.

Daí, seguiu direto para um hotel no centro da capital, onde outro grupo já a aguardava. Apesar do esquema de segurança — com viaturas, grades de contenção e acesso restrito — a artista acenou discretamente, provocando euforia. Na terça-feira (16), o dia amanheceu com admiradores posicionados na grade do hotel. “Estamos realizando um sonho. Ela nunca veio aqui e, pra gente, é um privilégio”, disse um fã, vestindo camisa com a imagem da cantora e segurando um CD. À tarde, os fãs vibraram quando a artista saiu do hotel e entrou no carro; o motivo seria um ensaio para o show no meio do Rio Guamá. De longe, ela acenou novamente.

O evento está marcado para quarta-feira (17), a partir das 18h, quando Mariah sobe a um palco flutuante em formato de vitória-régia montado no Rio Guamá, em um espetáculo que será transmitido ao vivo para o mundo. Além de Mariah, participam Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, em uma homenagem à Amazônia e à importância de preservar a maior floresta tropical do planeta.

“Não é sobre música. É a música em prol da floresta de pé”, declarou Roberta Medina, vice-presidente da Rock World. “Trazer uma artista internacional para o coração da Amazônia é uma forma de chamar atenção para o que realmente importa, que é proteger esse território vital para o planeta.” O show integra a programação do Amazônia Live, que reforça a urgência climática e dá visibilidade à região no debate ambiental global.