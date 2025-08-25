A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Fiéis vivem momentos de tensão durante naufrágio em rio do Pará

Todos os passageiros foram resgatados com vida após acidente durante retorno de celebração religiosa.

Por Fernanda Pereira

25/08/2025 às 08:20

Foto: Reprodução

Notícias do Pará – Um barco que transportava cerca de 50 pessoas naufragou no rio Tapajós, em Itaituba, no sudoeste do Pará, na manhã de sábado (23). A embarcação retornava da comunidade Pauiní, onde os passageiros haviam participado de uma festividade religiosa, quando começou a afundar. Apesar do susto, todas as pessoas a bordo foram resgatadas com vida.

De acordo com relatos, o naufrágio ocorreu a poucos quilômetros da comunidade. O barco afundou em cerca de cinco a dez minutos, após a entrada de água no casco. Moradores ribeirinhos e pescadores que estavam próximos foram os primeiros a prestar socorro, utilizando suas próprias embarcações para retirar os passageiros.

Leia mais: COP30: Brasil pede à ONU mais verba para hospedar países em Belém

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará confirmou o acionamento da ocorrência e informou que três pessoas foram encaminhadas para atendimento médico preventivo. A Polícia Civil, por sua vez, disse que o caso não chegou a ser registrado na delegacia local.

Ainda não há confirmação oficial sobre a causa do acidente, mas os tripulantes apontam a possibilidade de forte correnteza ou falha estrutural no casco da embarcação. A Capitania dos Portos e a Marinha do Brasil foram procuradas, mas não deram retorno até o fechamento desta reportagem.

A comunidade Pauiní, onde ocorreu a festividade, fica a cerca de 15 a 20 quilômetros da sede de Itaituba e só pode ser acessada pelo rio. Aproximadamente 70 fiéis participaram da celebração, mas parte deles permaneceu no local, o que reduziu o número de passageiros no barco no momento do acidente.

 

