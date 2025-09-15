A notícia que atravessa o Brasil!

Flanelinha é preso suspeito de coagir motoristas e cobrar valores irregulares em Belém 

Homem exigia pagamentos de até R$ 40 para liberar estacionamento.

Por Fernanda Pereira

15/09/2025 às 07:36

Foto: Reprodução

Notícias do Pará – Um flanelinha foi preso na manhã de domingo (14), no bairro da Campina, em Belém, suspeito de coagir motoristas e cobrar valores irregulares para permitir estacionamento de veículos.

De acordo com a Guarda Municipal, a prisão ocorreu após denúncia de vítimas que relataram que o homem se passava por reparador de veículos e exigia pagamentos antecipados de R$ 30 a R$ 40 para liberar vagas na avenida Assis de Vasconcelos, próximo à Praça da República.

Durante a abordagem, o suspeito reagiu de forma agressiva e desacatou os agentes, mas foi detido e conduzido à Seccional de São Brás, onde permanece à disposição da Justiça.

A prisão faz parte da operação “Belém em Ordem”, lançada pela Prefeitura para coibir cobranças ilegais de flanelinhas em estacionamentos públicos e garantir o uso correto do espaço urbano.

