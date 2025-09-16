A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Greve da construção civil atinge obras ligadas à COP 30 na Grande Belém

A paralisação, por tempo indeterminado, foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias.

Por Jonas Souza

16/09/2025 às 13:22

Ver resumo

Notícias do Pará  – Trabalhadores da construção civil e do setor mobiliário em Belém, Ananindeua e Marituba cruzaram os braços nesta terça-feira (16). A paralisação, por tempo indeterminado, foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brasília (STICMB) e atinge diretamente empreendimentos estratégicos para a COP 30, como hotéis, a Vila COP 30 — onde está prevista a hospedagem de chefes de Estado — e o Parque da Cidade.

PUBLICIDADE

Leia mais: Cetam oferece 5,7 mil vagas em cursos técnicos e estreia formação em inteligência artificial

Apesar da mobilização, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) assegura que o cronograma dos projetos relacionados ao evento internacional segue inalterado.

PUBLICIDADE

O sindicato estima que cerca de 5 mil operários aderiram ao movimento. Entre os pontos da pauta de reivindicações estão: aumento salarial acima da inflação, melhores condições de trabalho, políticas de promoção para mulheres no setor e pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em duas parcelas de R$ 378.

Do lado patronal, o Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA) informou ter oferecido reajuste de 5,5% — acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que fechou os últimos 12 meses em 5,13% — além de elevar a cesta básica de R$ 110 para R$ 120, uma alta de 9%. A entidade argumenta que o pacote representa esforço para garantir ganhos reais aos trabalhadores, mas alerta que, diante da paralisação, pode recorrer a medidas legais para assegurar a continuidade das atividades.

A categoria, no entanto, rejeitou a proposta, considerando o reajuste insuficiente. Os trabalhadores reivindicam que o valor da cesta básica seja fixado em R$ 270, enquanto o Dieese calcula o custo médio atual em R$ 687,30.

Na manhã desta terça-feira, os operários realizaram uma passeata pelas ruas de Belém, partindo da sede do STICMB, na Travessa 9 de Janeiro. O sindicato afirma que a greve seguirá até que as principais reivindicações sejam atendidas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Cinema

Lançamentos da semana nos cinemas e nos streamings

Produções com Jennifer Aniston, Margot Robbie, Jude Law e mais chegam entre 15 e 21 de setembro

há 5 minutos

Amazonas

Cetam oferece 5,7 mil vagas em cursos técnicos e estreia formação em inteligência artificial

As inscrições iniciam no dia 25 de setembro e vão até dia 9 de outubro.

há 9 minutos

Amazonas

Juíza do TRE-AM é aclamada pela 2ª vez presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral 

Reeleição reforça compromisso da magistrada com a valorização das ouvidorias e o fortalecimento da democracia no Brasil.

há 11 minutos

Curiosidades

Múmias mais antigas do mundo são do Sudeste Asiático e China

Pesquisa mostra que antigos caçadores-coletores defumavam cadáveres há até 10.000 anos — muito antes das práticas de mumificação surgirem

há 15 minutos

Curiosidades

Vírus se esconde dentro de fungo para ficar mais perigoso

Novo estudo revela que um vírus dentro do fungo A. fumigatus pode ser a chave para tratar infecções fúngicas graves

há 22 minutos