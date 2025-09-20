Homem é encontrado morto a tiros com mãos amarradas em rodovia do Pará

Notícias do Pará – O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado na manhã deste sábado (20) às margens da Rodovia Transcarajás, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. A vítima estava sem roupas, apresentava sinais de que teve as mãos amarradas e, segundo a polícia, foi executada a tiros.

PUBLICIDADE

Leia mais: Enquanto Manaus enfrenta caos, PL do vereador Kennedy Marques quer proibir penas e plumas em fantasias de carnaval

Motoristas que trafegavam pela rodovia acionaram a Polícia Militar ao perceberem o corpo no local. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido durante a madrugada.

PUBLICIDADE

Peritos da Polícia Científica recolheram cartuchos e projéteis de pistola calibre 9 milímetros, reforçando a hipótese de execução. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para a confirmação da identidade da vítima.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A Polícia Civil segue investigando o caso.