Homem é encontrado morto a tiros com mãos amarradas em rodovia do Pará

Motoristas que trafegavam pela rodovia acionaram a Polícia Militar ao perceberem o corpo no local.

Por Jonas Souza

20/09/2025 às 16:03

Notícias do Pará  – O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado na manhã deste sábado (20) às margens da Rodovia Transcarajás, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. A vítima estava sem roupas, apresentava sinais de que teve as mãos amarradas e, segundo a polícia, foi executada a tiros.

Motoristas que trafegavam pela rodovia acionaram a Polícia Militar ao perceberem o corpo no local. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido durante a madrugada.

Peritos da Polícia Científica recolheram cartuchos e projéteis de pistola calibre 9 milímetros, reforçando a hipótese de execução. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para a confirmação da identidade da vítima.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A Polícia Civil segue investigando o caso.

