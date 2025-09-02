Homem é preso em Belém por furtar e vender suplementos alimentares

Notícias do Pará – A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante um homem suspeito de furtar e comercializar suplementos alimentares em Belém. O indivíduo foi detido após oferecer 104 potes e pacotes de suplementos em lojas e farmácias da capital. A prisão ocorreu nesta terça-feira (2), mas os crimes teriam sido cometidos na segunda-feira (1º).

De acordo com a Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), as investigações tiveram início após o registro de um furto em uma empresa com sede em Castanhal, nordeste do estado, que sofreu prejuízos significativos.

Durante a abordagem, a polícia encontrou diversas unidades dos suplementos no veículo do suspeito, além de equipamentos eletrônicos. O homem confessou ter adquirido os produtos por meio de fraude eletrônica, utilizando um cartão de crédito clonado e dados pessoais de uma mulher. Ele afirmou que obteve as informações em um grupo de aplicativo de mensagens, mas negou envolvimento no furto inicial investigado.

A equipe policial também realizou buscas na residência do suspeito, onde foram encontrados mais suplementos, uma CPU, uma câmera digital, um celular e o carro utilizado na prática criminosa.

O homem foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia. Os aparelhos eletrônicos serão periciados para identificar a participação de terceiros e aprofundar as investigações sobre fraudes. O suspeito permanece à disposição da Justiça enquanto as apurações seguem em andamento.