Homem é preso em Faro acusado de crimes sexuais e comércio ilegal de medicamentos abortivos

Notícias do Pará – A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (10), em Faro, no oeste do Pará, um homem investigado por uma série de crimes que envolvem abuso sexual e a venda clandestina de medicamentos abortivos. A ação, batizada de Operação Sleep, contou com o apoio da Polícia Militar e foi realizada para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Vara Única do município.

PUBLICIDADE

Leia mais: TJAM marca julgamento de recurso que pode anular condenação da mãe e do irmão de Djidja Cardoso por tráfico de drogas

De acordo com as investigações, o suspeito trabalhava em uma drogaria da própria família, onde se passava por farmacêutico sem possuir habilitação na área. Além disso, comercializava e aplicava medicamentos abortivos de forma irregular.

PUBLICIDADE

As denúncias contra ele incluem também acusações de abusos sexuais contra funcionárias e até contra a própria esposa. Segundo relatos, ele utilizava o medicamento Clonazepam para induzir a esposa a um estado de sono profundo, momento em que cometia os crimes sem o consentimento dela.

O caso veio à tona após uma das vítimas procurar a polícia e expor a situação nas redes sociais. A partir disso, outras mulheres ganharam coragem para denunciar. Até o momento, quatro vítimas já formalizaram acusações contra o homem, todas descrevendo um padrão semelhante de comportamento.