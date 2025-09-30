A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso em Santarém por perseguir e divulgar fotos íntimas da ex

Mesmo após a Justiça conceder uma medida protetiva, o investigado descumpriu a ordem e continuou a perseguir a vítima.

Por Jonas Souza

30/09/2025 às 20:36

Notícias do Pará  – A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta terça-feira (30/09), em Santarém, no oeste do Pará, um homem suspeito de perseguir, ameaçar e divulgar fotos íntimas de uma mulher com quem manteve apenas um relacionamento virtual. A vítima é moradora de Mojuí dos Campos, município vizinho, de onde partiram as denúncias.

Segundo o delegado William Richer Fonseca, titular da Delegacia de Mojuí dos Campos, a investigação começou em maio de 2025, quando a mulher decidiu encerrar o contato com o suspeito. Durante as conversas, ela havia enviado imagens íntimas de forma consentida, mas após o término do relacionamento virtual, o homem passou a usar esse material para chantageá-la.

Mesmo após a Justiça conceder uma medida protetiva, o investigado descumpriu a ordem e continuou a perseguir a vítima. De acordo com a polícia, ele chegou a criar um grupo no WhatsApp e compartilhou as fotos com diversas pessoas, ampliando ainda mais a exposição da mulher.

“Ele deixou claro que não respeitaria as determinações judiciais. Mesmo com a medida protetiva em vigor, continuou a perseguir, ameaçar e expor a vítima. Por isso representamos pela prisão, que foi cumprida nesta data”, explicou o delegado.

O suspeito foi encaminhado à 16ª Seccional de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve responder por stalking, ameaça, extorsão sexual e divulgação de imagens íntimas sem consentimento. Somadas, as penas podem ultrapassar 10 anos de prisão.

