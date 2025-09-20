A notícia que atravessa o Brasil!

Homem morre e mulher fica gravemente ferida em acidente com lanchas em Santarém

A vítima fatal, Francinelson Liberal de Sousa, sofreu fraturas no pescoço e coluna cervical e morreu ainda no local.

Por Jonas Souza

20/09/2025 às 20:52

Notícias do Pará  – Um acidente envolvendo duas lanchas na noite de sexta-feira (19) no Rio Tapajós, em Santarém (PA), deixou um homem morto e uma mulher gravemente ferida. A vítima fatal, Francinelson Liberal de Sousa, sofreu fraturas no pescoço e coluna cervical e morreu ainda no local. O condutor de uma das embarcações relatou que seguia com todas as luzes acesas, mas não percebeu a presença da outra lancha, resultando na colisão.

A mulher ferida foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto Socorro de Santarém, apresentando fratura no maxilar e braço esquerdo.

A lancha maior teria passador por cima de uma lancha menor, onde haviam dois homens. O condutor de uma das embarcações contou que seguia com todas as iluminações da embarcação, mas não viu a embarcação menor.

O acidente aconteceu em frente à cidade e envolveu uma lancha maior que teria passado por cima de uma embarcação menor, onde estavam as vítimas.

