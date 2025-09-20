Homem morre e mulher fica gravemente ferida em acidente com lanchas em Santarém

Notícias do Pará – Um acidente envolvendo duas lanchas na noite de sexta-feira (19) no Rio Tapajós, em Santarém (PA), deixou um homem morto e uma mulher gravemente ferida. A vítima fatal, Francinelson Liberal de Sousa, sofreu fraturas no pescoço e coluna cervical e morreu ainda no local. O condutor de uma das embarcações relatou que seguia com todas as luzes acesas, mas não percebeu a presença da outra lancha, resultando na colisão.

A mulher ferida foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto Socorro de Santarém, apresentando fratura no maxilar e braço esquerdo.

A lancha maior teria passador por cima de uma lancha menor, onde haviam dois homens. O condutor de uma das embarcações contou que seguia com todas as iluminações da embarcação, mas não viu a embarcação menor.

