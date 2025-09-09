A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Hotel rebatizado para COP30 multiplica diária em 90 vezes e segue vazio

Com apenas 17 quartos disponíveis, os proprietários agora tentam negociar o aluguel do prédio inteiro para alguma delegação estrangeira.

Por Jonas Souza

09/09/2025 às 20:06

Notícias do Pará  – O antigo Hotel Nota 10, rebatizado como Hotel COP30, em Belém (PA), decidiu multiplicar em até 90 vezes o valor de suas diárias, saltando de R$ 70 para R$ 6,3 mil, aproveitando a demanda pela 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30). Porém, a estratégia não deu certo: a dois meses do evento, o estabelecimento ainda não conseguiu fechar nenhuma reserva.

Com apenas 17 quartos disponíveis, os proprietários agora tentam negociar o aluguel do prédio inteiro para alguma delegação estrangeira, mas até o momento não houve interessados.

O caso virou símbolo da crise de hospedagem que preocupa organizadores, autoridades e delegações internacionais. A expectativa é que cerca de 50 mil pessoas participem do encontro climático, que ocorrerá entre 10 e 21 de novembro, com a cúpula de chefes de Estado marcada para os dias 6 e 7.

Apesar do esforço do governo federal em ampliar a rede de acomodações, incluindo a disponibilização de navios de luxo com 6 mil leitos a mais de 20 km do centro de eventos, a disparada dos preços gerou reclamações. O próprio presidente da COP30 classificou as tarifas abusivas como “extorsivas”.

Segundo o Observatório do Clima, apenas 68 dos 198 países confirmaram reservas até agora, cenário considerado atípico, já que em eventos anteriores a totalidade de delegações costumava ter hospedagem garantida dois ou três meses antes da conferência.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, idealizador da COP30 em Belém, defendeu a escolha da cidade para dar visibilidade à Amazônia como peça-chave no combate ao aquecimento global. Mas, antes das negociações internacionais começarem “sob a copa das árvores”, como brincou em 2023, a capital paraense enfrenta o desafio prático de garantir onde hospedar seus visitantes.

