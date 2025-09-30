Idosa morre e duas pessoas ficam feridas após lancha pegar fogo, no Pará

Notícias do Pará – Uma tragédia foi registrada nesta terça-feira (30/09) no rio Arrozal, em Barcarena, região metropolitana de Belém. Uma lancha de pequeno porte, que havia saído do município de Muaná, apresentou pane e foi tomada pelas chamas, resultando na morte de uma idosa e deixando outras duas pessoas feridas.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima fatal foi identificada como Dinair Moraes Brabo, que não conseguiu escapar do incêndio e foi encontrada sem vida dentro da embarcação.

Os outros dois ocupantes, Getúlio de Pinho Brabo e Abel Pantoja Brabo, conseguiram se salvar ao pular no rio. Eles foram resgatados por ribeirinhos e encaminhados pela praticagem ao porto mais próximo, onde receberam atendimento inicial. Ambos apresentavam queimaduras.

As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila dos Cabanos. Segundo a Prefeitura de Barcarena, um dos feridos já recebeu alta, enquanto o outro permanece em observação médica.

Atendimento e investigação

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e contou com apoio da Marinha do Brasil e da Polícia Militar. A Polícia Civil confirmou a morte no local e informou que o caso será investigado pela Delegacia de Barcarena, que deve apurar as causas do incêndio.

O acidente reacende o alerta sobre a segurança no transporte fluvial, amplamente utilizado na região amazônica.