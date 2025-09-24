A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Idoso de 65 anos é preso em Santarém suspeito de abusar sexualmente de crianças da própria família

As autoridades apuram ainda se há outras vítimas na comunidade

Por Jonas Souza

24/09/2025 às 16:06

Notícias do Pará  – Um idoso de 65 anos foi preso nesta terça-feira (23) em Santarém, no oeste do Pará, suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes da própria família. A prisão foi realizada pelo Núcleo de Apoio a Investigações (NAI) no bairro da Floresta, zona urbana da cidade, e o homem foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente (Deaca).

Segundo a Polícia Civil, os abusos teriam ocorrido em uma comunidade ribeirinha, onde o suspeito residia com as vítimas. As crianças têm 4, 5, 12 e 14 anos e fazem parte do núcleo familiar do acusado. A delegada Milla Moura informou que dois inquéritos investigam a conduta do idoso, sob responsabilidade da delegada Greice e do delegado Gilberto Aguiar.

As autoridades apuram ainda se há outras vítimas na comunidade. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Violência Doméstica de Santarém. Após ser ouvido, o suspeito foi transferido para a penitenciária da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ajudar a identificar possíveis novos casos de abuso.

