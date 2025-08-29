A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Idoso é preso no Pará suspeito de agredir filho recém-nascido e esposa em resguardo

Polícia Militar prendeu o idoso após moradores tentarem linchá-lo.

Por Beatriz Silveira

29/08/2025 às 19:57

Ver resumo

Notícias do Pará – Um idoso foi preso na quinta-feira (28/8), em Santo Antônio do Tauá, município localizado no nordeste do Pará, suspeito de agredir o próprio filho, um bebê de apenas cinco dias de vida, e a esposa, que ainda se recuperava do parto.

PUBLICIDADE

De acordo com informações preliminares, moradores da região ficaram revoltados ao tomar conhecimento das agressões e chegaram a tentar linchar o homem. A Polícia Militar do Pará foi acionada e conseguiu detê-lo antes que a situação se agravasse.

Leia também: PF destrói 8 mil pés de maconha em operação no interior do Amazonas

PUBLICIDADE

A prisão ocorreu na rua Nova Esperança, no bairro Xurulita. O recém-nascido, que apresentava hematomas nas costas, e a mãe foram levados para o hospital mais próximo, onde receberam atendimento médico.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará, que deve apurar as circunstâncias do crime e a motivação das agressões.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito de Tefé, Nicson Marreira, é alvo de multa após TCE-AM reprovar contas de convênio com a Sepror

Segundo o relator, conselheiro Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, as contas apresentadas foram consideradas ilegais.

há 35 minutos

Brasil

Homem é morto a tiros em supermercado após discussão

Vítima, artista e capoeirista, foi atingida no abdômen e não resistiu.

há 54 minutos

Amazonas

’Um novo marco em Parintins’, Maria do Carmo comemora primeira turma de Medicina do Baixo Amazonas

A chegada do curso de Medicina em Parintins promete transformar o Baixo Amazonas com mais saúde, empregos e oportunidades para a população.

há 1 hora

Amazonas

Prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel, é alvo de nova denúncia no TCE-AM por supostas irregularidades na gestão

A decisão foi divulgada no diário oficial da Corte de Contas.

há 1 hora

Polícia

Homem usa terçado em briga violenta no Centro de Manacapuru; assistir

Imagens mostram confronto com uso de terçado e pedras.

há 1 hora