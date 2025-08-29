Idoso é preso no Pará suspeito de agredir filho recém-nascido e esposa em resguardo

Notícias do Pará – Um idoso foi preso na quinta-feira (28/8), em Santo Antônio do Tauá, município localizado no nordeste do Pará, suspeito de agredir o próprio filho, um bebê de apenas cinco dias de vida, e a esposa, que ainda se recuperava do parto.

De acordo com informações preliminares, moradores da região ficaram revoltados ao tomar conhecimento das agressões e chegaram a tentar linchar o homem. A Polícia Militar do Pará foi acionada e conseguiu detê-lo antes que a situação se agravasse.

A prisão ocorreu na rua Nova Esperança, no bairro Xurulita. O recém-nascido, que apresentava hematomas nas costas, e a mãe foram levados para o hospital mais próximo, onde receberam atendimento médico.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará, que deve apurar as circunstâncias do crime e a motivação das agressões.