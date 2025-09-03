A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Imprensa francesa critica COP30 em Belém por preços elevados de hospedagem 

Le Mondé destaca que altos custos de acomodação podem limitar participação.

Por Fernanda Pereira

03/09/2025 às 07:19

Foto: Reprodução

Notícias do Pará – O jornal francês Le Mondé criticou a organização da COP30, prevista para ocorrer entre 6 e 21 de novembro em Belém, por conta dos preços elevados das acomodações na cidade.

Quartos e apartamentos variam entre US$ 200 e US$ 3.700 por noite, enquanto o custo total da hospedagem ao longo do evento pode chegar a US$ 50 mil, valor até dez vezes superior ao praticado em edições anteriores da conferência.

Muitos hotéis exigem reserva mínima de 10 a 15 noites e não oferecem possibilidade de reembolso.

O chefe da delegação do Panamá, Juan Carlos Monterrey Gómez, classificou esses preços como um “insulto” aos países em desenvolvimento, criticando os pacotes rígidos e o pagamento exigido em poucos dias.

Diversas delegações africanas e caribenhas também manifestaram preocupação, sugerindo alternativas viáveis de hospedagem ou até mesmo a troca da sede do evento.

Leia mais: Brasil emitirá visto eletrônico gratuito para participantes da COP30

Em resposta, o governo brasileiro propôs soluções como cruzeiros para alojamento flutuante, moradias compartilhadas em plataformas locais e um subsídio de até US$ 220 por diária para países em desenvolvimento.

Apesar disso, o valor ainda se mantém acima do padrão de reembolso estimado pela ONU, de cerca de US$ 149 por diária, mantendo o desafio de tornar a participação mais acessível.

