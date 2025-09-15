A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Inscrições para delegação brasileira na COP30 vão até 30 de setembro

A delegação brasileira será formada de maneira plural, com foco na diversidade e na justiça climática.

Por Jonas Souza

15/09/2025 às 20:48

Notícias do ParáO prazo para inscrições de interessados em integrar a delegação do Brasil na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) termina no próximo dia 30 de setembro. O credenciamento deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do Portal Brasil Participativo.

Leia mais: Mariah Carey chega a Belém para show em palco flutuante no rio Guamá

De acordo com o governo federal, poderão se inscrever instituições e representantes da sociedade civil, setor privado e entes subnacionais que desejem acompanhar de perto as negociações oficiais da conferência. Os selecionados terão acesso à Zona Azul (Blue Zone), espaço reservado para reuniões técnicas e tratativas diplomáticas entre os países.

A delegação brasileira será formada de maneira plural, com foco na diversidade e na justiça climática. As inscrições estão abertas para quatro grupos:

  • Sociedade civil organizada: ONGs, movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais, coletivos, sindicatos e instituições acadêmicas.

  • Setor privado: empresas, associações e entidades ligadas ao setor produtivo.

  • Subnacionais: representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de estados, municípios e do Distrito Federal.

  • Povos indígenas: credenciamento específico, conduzido pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), também de forma online.

A confirmação do credenciamento será feita pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Os aprovados receberão um e-mail com instruções para retirada das credenciais oficiais.

