Inscrições para delegação brasileira na COP30 vão até 30 de setembro

Notícias do Pará – O prazo para inscrições de interessados em integrar a delegação do Brasil na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) termina no próximo dia 30 de setembro. O credenciamento deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do Portal Brasil Participativo.

De acordo com o governo federal, poderão se inscrever instituições e representantes da sociedade civil, setor privado e entes subnacionais que desejem acompanhar de perto as negociações oficiais da conferência. Os selecionados terão acesso à Zona Azul (Blue Zone), espaço reservado para reuniões técnicas e tratativas diplomáticas entre os países.

A delegação brasileira será formada de maneira plural, com foco na diversidade e na justiça climática. As inscrições estão abertas para quatro grupos:

Sociedade civil organizada : ONGs, movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais, coletivos, sindicatos e instituições acadêmicas.

Setor privado : empresas, associações e entidades ligadas ao setor produtivo.

Subnacionais : representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de estados, municípios e do Distrito Federal.

Povos indígenas: credenciamento específico, conduzido pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), também de forma online.

A confirmação do credenciamento será feita pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Os aprovados receberão um e-mail com instruções para retirada das credenciais oficiais.