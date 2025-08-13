Invasão do MST à Prefeitura no interior do Pará deixa servidor ferido e provoca danos

Noticias do Pará – A Prefeitura de Parauapebas (PA) manifestou repúdio aos atos de violência e vandalismo registrados na tarde de terça-feira (12) durante a invasão da sede administrativa por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O episódio resultou na agressão física ao servidor Gabriel Souza Torres, lotado no Gabinete do Prefeito, e em danos ao patrimônio público.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, o funcionário foi atacado enquanto cumpria suas funções, sofrendo lesões que motivaram a realização de exame pericial no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Testemunhas afirmaram que a agressão foi covarde, sem chance de defesa, ocorrendo no momento em que o servidor registrava a invasão.

O grupo teria forçado a entrada, derrubando o portão principal, comprometendo a segurança de trabalhadores e cidadãos que buscavam atendimento. Portas, estruturas e equipamentos foram danificados, e áreas internas ficaram expostas, aumentando o risco à integridade física dos presentes e à segurança de documentos e materiais.

A gestão municipal informou ter ingressado com ação de interdito proibitório, reintegração de posse e desobstrução de vias públicas, buscando restabelecer a ordem e assegurar a continuidade dos serviços essenciais.

O prefeito Aurélio Goiano reforçou que a administração mantém postura de diálogo com todos os setores sociais, mas não aceitará que reivindicações sejam feitas com violência ou desrespeito à lei. “Não aceitaremos que a defesa de interesses, por mais legítimos que possam ser, se sobreponha ao respeito às pessoas, à ordem pública e à lei. O servidor agredido estava apenas cumprindo suas obrigações e merece toda solidariedade e apoio”, declarou.

A Prefeitura assegurou apoio integral ao servidor ferido e afirmou que tomará todas as medidas legais para responsabilizar os envolvidos nas agressões e nos danos causados ao prédio público.