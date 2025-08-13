A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Invasão do MST à Prefeitura no interior do Pará deixa servidor ferido e provoca danos

Ocorrência levou à adoção de medidas judiciais para garantir segurança e retomada dos serviços.

Por Fernanda Pereira

13/08/2025 às 08:45

Ver resumo

Foto: Divulgação

Noticias do  Pará – A Prefeitura de Parauapebas (PA) manifestou repúdio aos atos de violência e vandalismo registrados na tarde de terça-feira (12) durante a invasão da sede administrativa por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O episódio resultou na agressão física ao servidor Gabriel Souza Torres, lotado no Gabinete do Prefeito, e em danos ao patrimônio público.

PUBLICIDADE

Segundo o boletim de ocorrência registrado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, o funcionário foi atacado enquanto cumpria suas funções, sofrendo lesões que motivaram a realização de exame pericial no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Testemunhas afirmaram que a agressão foi covarde, sem chance de defesa, ocorrendo no momento em que o servidor registrava a invasão.

Leia mais: Viagens de trem entre Pará e Maranhão são retomadas após MST invadir e bloquear a pista

PUBLICIDADE

O grupo teria forçado a entrada, derrubando o portão principal, comprometendo a segurança de trabalhadores e cidadãos que buscavam atendimento. Portas, estruturas e equipamentos foram danificados, e áreas internas ficaram expostas, aumentando o risco à integridade física dos presentes e à segurança de documentos e materiais.

A gestão municipal informou ter ingressado com ação de interdito proibitório, reintegração de posse e desobstrução de vias públicas, buscando restabelecer a ordem e assegurar a continuidade dos serviços essenciais.

O prefeito Aurélio Goiano reforçou que a administração mantém postura de diálogo com todos os setores sociais, mas não aceitará que reivindicações sejam feitas com violência ou desrespeito à lei. “Não aceitaremos que a defesa de interesses, por mais legítimos que possam ser, se sobreponha ao respeito às pessoas, à ordem pública e à lei. O servidor agredido estava apenas cumprindo suas obrigações e merece toda solidariedade e apoio”, declarou.

A Prefeitura assegurou apoio integral ao servidor ferido e afirmou que tomará todas as medidas legais para responsabilizar os envolvidos nas agressões e nos danos causados ao prédio público.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

Motociclista de app é preso suspeito de estuprar passageira em Manaus

O homem desviou a rota para uma rua menos movimentada, onde cometeu o abuso.

há 17 minutos

Brasil

Ex-apresentadora da GloboNews é flagrada almoçando com ministro do governo Lula

Daniela Lima foi vista almoçando com Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação.

há 18 minutos

Mundo

Tarifas de Trump elevam preços e colocam empregos em risco, diz agência norte-americana

A NPR é uma das vítimas das políticas de Trump, diz governo federal.

há 28 minutos

Brasil

Barbárie: Homem arrasta esposa pelos cabelos em cena horripilante; Veja vídeo

Vídeo chocante mostra agressão no Bairro Jardim Canaã; polícia deteve o agressor na Praça da Bíblia.

há 34 minutos

Polícia

Criminoso aponta arma para atendente durante assalto a clínica veterinária em Manaus; veja vídeo

A câmera de segurança do estabelecimento registrou ação criminosa.

há 46 minutos