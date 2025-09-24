Jovem grávida é morta pelo companheiro por se recusar a parar de fumar no Pará

Notícias do Pará – Deyvylla Lima, de 18 anos, foi morta a facadas na manhã desta segunda-feira (15), dentro de uma residência no Loteamento Bela Vista, em Altamira, sudoeste do Pará. O principal suspeito é o companheiro dela, Leandro Feitosa Cavalcante, de 20 anos, que está sob custódia da Polícia Civil.

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu por volta das 11h30, após uma discussão entre o casal. Familiares relataram que o desentendimento começou quando Deyvylla se recusou a parar de fumar, o que teria irritado o suspeito. A discussão evoluiu para agressão física, momento em que Leandro desferiu dois golpes de faca no pescoço da jovem, que morreu ainda no local. Natural de Pacajá, Deyvylla já havia morado em Anapu e, recentemente, residia em Brasil Novo. A polícia não informou o motivo da presença da jovem em Altamira nem há quanto tempo ela estava na cidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação está a cargo da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Altamira. “O suspeito foi apresentado na unidade para os procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração”, diz o comunicado.

Leandro também ficou ferido durante o crime e foi levado ao Hospital Geral de Altamira, onde recebeu atendimento médico sob escolta policial. O corpo de Deyvylla foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.