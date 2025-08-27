A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Justiça obriga Prefeitura de Belém a corrigir falhas em hospitais e UPAs

O prazo estabelecido para o cumprimento das exigências é de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

Por Jonas Souza

27/08/2025 às 16:41

Ver resumo

Notícias do Pará  – A Justiça do Pará determinou que a Prefeitura de Belém adote uma série de medidas para corrigir falhas estruturais e de funcionamento em hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município. O prazo estabelecido para o cumprimento das exigências é de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 10 mil por item não atendido, limitada a R$ 500 mil — valor que pode ser ampliado em caso de descumprimento.

PUBLICIDADE

Leia mais: MP-AM investiga ocupação irregular de cargo de agente de licitação em Coari

Entre as unidades contempladas pela decisão estão o Hospital de Pronto-Socorro Mário Pinotti (PSM da 14 de Março) e o Hospital Humberto Maradei (PSM Guamá), além das UPAs municipais.

PUBLICIDADE

Medidas determinadas

De forma imediata, a Prefeitura deverá:

  • substituir camas, macas e poltronas em estado precário;

  • adequar leitos de observação;

  • acabar com a permanência de pacientes em corredores;

  • regularizar a escala médica, garantindo equipes completas com pediatras e fisioterapeutas;

  • garantir o funcionamento de equipamentos como raio-X, ultrassom, eletrocardiógrafos e instrumentos para cirurgias ortopédicas;

  • assegurar água apropriada para hemodiálise.

Além disso, a decisão determina:

  • criação de um protocolo rigoroso de limpeza e higiene;

  • recuperação de banheiros insalubres;

  • conserto de infiltrações;

  • correta destinação de resíduos hospitalares;

  • climatização adequada em todas as unidades;

  • manutenção de estoque de medicamentos e insumos básicos para 30 dias;

  • abertura de licitação para compra de mobiliário hospitalar.

O município também foi condenado ao pagamento de R$ 50 mil por danos morais coletivos, valor que poderá ser revertido ao Fundo Estadual de Saúde.

PUBLICIDADE

Contexto do caso

A decisão foi motivada após relatório do Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA), divulgado em abril deste ano, apontar falhas graves no PSM da 14. Entre os problemas relatados estavam falta de medicamentos e insumos, atrasos salariais, além da interdição da área de transfusão de sangue.

Diante da situação, a Defensoria Pública da União (DPU) recomendou medidas urgentes à Prefeitura de Belém. Em junho, a gestão municipal anunciou que o hospital seria reformado e que pacientes seriam direcionados à rede privada durante as obras.

Em agosto, o Ministério Público Federal (MPF) realizou uma escuta pública com funcionários e entidades da saúde. Na ocasião, os participantes se posicionaram contra a desativação total do PSM da 14, temendo que a interrupção completa do atendimento comprometa a população que depende da unidade, responsável por atender mais de 12 mil pacientes por mês.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Política

PL de inclusão é reforçada pelo vereador Eurico Tavares após caso de filha autista do goleiro Cássio

Relato do goleiro do Cruzeiro expõe barreiras que famílias de crianças com TEA ainda enfrentam em escolas; parlamentar de Manaus cobra urgência em garantir direitos.

há 48 segundos

Polícia

Dupla é presa em Manaus por abandonar cães e organizar rinhas de galo

Mulher de 43 anos e homem de 25 foram detidos em operações da Dema.

há 15 minutos

Brasil

Haddad reconhece efeito do tarifaço no Brasil, mas garante “resistência” do país

 Ministro da Fazenda admite que algumas empresas sofrerão com tarifas dos EUA.

há 35 minutos

Amazonas

Amazonas Meu Lar: Wilson Lima entrega 600 títulos e beneficia mais de 20 mil famílias

O programa Amazonas Meu Lar é o maior programa habitacional da história do estado e já beneficiou 28.649 famílias.

há 39 minutos

Manaus

Familiares buscam homem desaparecido no bairro São José Operário

A Polícia Civil do Amazonas divulgou a imagem de Francisco para auxiliar nas buscas.

há 55 minutos