Pará

Lula afirma que Pará deveria ter sido subsede da Copa de 2014

Lula destacou que o estado do Pará possui mais tradição no futebol do que o Amazonas.

Por Jonas Souza

04/10/2025 às 18:10

Notícias do Pará  – Em discurso realizado em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a escolha de Manaus como sede da Copa do Mundo de 2014 foi uma “decisão política equivocada” e sugeriu que o Pará deveria ter sido contemplado com a subsede, em vez do Amazonas. A declaração reacendeu a discussão sobre a escolha das cidades-sede do torneio, que ocorreu em 2009, e que ainda provoca rivalidade regional entre os dois estados.

Lula destacou que, se tivesse participado da decisão, teria escolhido Belém como sede, argumentando que o estado do Pará possui mais tradição no futebol do que o Amazonas. A fala do presidente foi recebida com entusiasmo por parte da população paraense, que considera a ausência de Belém na lista de sedes da Copa de 2014 como uma injustiça histórica.

A escolha de Manaus como sede da Copa de 2014 gerou controvérsias desde o início, com críticas sobre a logística e os custos envolvidos. A construção da Arena da Amazônia, estádio que recebeu quatro partidas do torneio, foi alvo de críticas devido ao alto custo de manutenção e à falta de clubes locais na elite do futebol brasileiro.

A declaração de Lula reacende o debate sobre a representatividade das regiões Norte e Nordeste nas grandes competições esportivas e sobre os critérios utilizados na escolha das cidades-sede. A rivalidade entre os estados do Pará e Amazonas, especialmente nas questões esportivas, continua a ser um tema sensível e de discussão constante.

