Pará

Mãe morre ao tentar salvar filho durante ataque a tiros no Pará

Segundo testemunhas, um homem armado abriu fogo contra Eduardo. Ao tentar proteger o filho, Aldenira também foi atingida.

Por Jonas Souza

06/09/2025 às 09:00

Notícias do Pará  – Uma tragédia chocou moradores de Paragominas, no sudeste do Pará, na noite de quinta-feira (4). Aldenira da Silva, de 63 anos, e seu filho Eduardo Silva Santos, de 33 anos, foram assassinados a tiros dentro do quintal da própria casa.

Segundo testemunhas, um homem armado invadiu o local e abriu fogo contra Eduardo. Ao tentar proteger o filho, Aldenira também foi atingida e não resistiu. Mãe e filho morreram ainda no local.

Comoção entre vizinhos

Moradores da região ficaram abalados com o crime. O vizinho Valberto Gil Souza lembrou a trajetória de Aldenira como uma das primeiras moradoras do bairro.

“Ela era uma pessoa simples, dedicada à fé e à igreja. Uma comoção pela pessoa que ela era, humilde e muito respeitada”, disse. De acordo com a Polícia Civil, Eduardo havia saído recentemente da prisão e era investigado por furtos na cidade. A suspeita é que esse histórico possa ter ligação com as execuções.

