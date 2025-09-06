Mãe morre ao tentar salvar filho durante ataque a tiros no Pará

Notícias do Pará – Uma tragédia chocou moradores de Paragominas, no sudeste do Pará, na noite de quinta-feira (4). Aldenira da Silva, de 63 anos, e seu filho Eduardo Silva Santos, de 33 anos, foram assassinados a tiros dentro do quintal da própria casa.

PUBLICIDADE

Leia mais: Idoso declarado morto ‘volta à vida’ em necrotério

Segundo testemunhas, um homem armado invadiu o local e abriu fogo contra Eduardo. Ao tentar proteger o filho, Aldenira também foi atingida e não resistiu. Mãe e filho morreram ainda no local.

PUBLICIDADE

Comoção entre vizinhos

Moradores da região ficaram abalados com o crime. O vizinho Valberto Gil Souza lembrou a trajetória de Aldenira como uma das primeiras moradoras do bairro.



“Ela era uma pessoa simples, dedicada à fé e à igreja. Uma comoção pela pessoa que ela era, humilde e muito respeitada”, disse. De acordo com a Polícia Civil, Eduardo havia saído recentemente da prisão e era investigado por furtos na cidade. A suspeita é que esse histórico possa ter ligação com as execuções.