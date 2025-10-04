A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Mais de 70 motos sem nota fiscal são apreendidas no Pará; carga está avaliada em R$ 1 milhão

Durante a inspeção de rotina, os fiscais desconfiaram das informações apresentadas na documentação do motorista.

Por Jonas Souza

04/10/2025 às 16:04

Ver resumo

Notícias do Brasil  – Uma operação de fiscalização da Secretaria de Fazenda do Pará (Sefa) resultou na apreensão de 71 motocicletas sem nota fiscal, avaliadas em aproximadamente R$ 1 milhão. A ação ocorreu no posto fiscal do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, município localizado no nordeste do estado, na divisa com o Maranhão.

PUBLICIDADE

Leia mais: Vereador Rosinaldo Bual continuará preso após decisão da Justiça em audiência de custódia

A carga partiu de Cabo de Santo Agostinho (PE) e tinha como destino Belém (PA). Durante a inspeção de rotina, os fiscais desconfiaram das informações apresentadas na documentação do motorista.

PUBLICIDADE

Segundo o coordenador da equipe, Gustavo Bozola, as notas fiscais indicavam o transporte de apenas 20 motocicletas, mas a verificação física revelou 91 motos desmontadas e embaladas em caixas.

“A documentação entregue informava uma carga de apenas 20 motos, ou seja, 71 unidades estavam desacompanhadas de nota fiscal”, afirmou Bozola.

Tentativa de ocultar notas fiscais

Durante a abordagem, o motorista tentou apresentar novas notas fiscais que estavam escondidas dentro do veículo, alegando que a mercadoria teria como destino Fortaleza (CE).
Contudo, segundo a Sefa, esses documentos foram desconsiderados, pois foram entregues apenas após o início da fiscalização, o que caracteriza tentativa de fraude.

Carga foi apreendida e multas serão aplicadas

A Secretaria de Fazenda lavrou um Termo de Apreensão e Depósito (TAD). O responsável pela carga deverá pagar os impostos devidos, além das multas previstas pela irregularidade fiscal.

PUBLICIDADE

A ação faz parte do trabalho permanente da Sefa para combater o transporte de mercadorias irregulares e a sonegação de impostos no estado. Segundo o órgão, o posto fiscal do Gurupi é um dos principais pontos de fiscalização de cargas que entram no Pará pela fronteira com o Maranhão.

Fiscalização intensificada nas rodovias

A Sefa informou que as operações de fiscalização de mercadorias foram reforçadas em várias regiões do estado, principalmente nas rotas interestaduais, para identificar fraudes em notas fiscais e transporte irregular de produtos.

A apreensão das motos representa um dos maiores casos recentes de irregularidade no transporte de veículos no Pará, e o valor da carga demonstra o impacto econômico da sonegação tributária para os cofres públicos.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Pará

Polícia Civil do Pará desmonta esquema milionário de fraudes em contas de energia

De acordo com as investigações, o grupo falsificava documentos e inseria dados fraudulentos no sistema da concessionária para cancelar dívidas.

há 16 minutos

Brasil

Segunda morte por metanol é confirmada em SP; casos se multiplicam e polícia amplia investigações

A vítima é um homem de 46 anos, morador da capital paulista.

há 27 minutos

Mundo

Trump ameaça romper acordo de paz se Hamas não libertar reféns rapidamente: “não tolerarei atrasos”

Presidente dos EUA disse que Hamas deve se mover rápido ou acordo será anulado.

há 1 hora

Brasil

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Jason de Souza Junior, participante da nona temporada de “MasterChef”, foi reconhecido pela vítima graças a uma cicatriz.

há 2 horas

Manaus

Semsa convoca mais 105 profissionais para reforçar campanha de vacinação antirrábica em Manaus

A nova chamada busca complementar o quadro de profissionais após parte dos selecionados na primeira convocação não atender aos requisitos.

há 2 horas