Mais de 70 motos sem nota fiscal são apreendidas no Pará; carga está avaliada em R$ 1 milhão

Notícias do Brasil – Uma operação de fiscalização da Secretaria de Fazenda do Pará (Sefa) resultou na apreensão de 71 motocicletas sem nota fiscal, avaliadas em aproximadamente R$ 1 milhão. A ação ocorreu no posto fiscal do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, município localizado no nordeste do estado, na divisa com o Maranhão.

A carga partiu de Cabo de Santo Agostinho (PE) e tinha como destino Belém (PA). Durante a inspeção de rotina, os fiscais desconfiaram das informações apresentadas na documentação do motorista.

Segundo o coordenador da equipe, Gustavo Bozola, as notas fiscais indicavam o transporte de apenas 20 motocicletas, mas a verificação física revelou 91 motos desmontadas e embaladas em caixas.

“A documentação entregue informava uma carga de apenas 20 motos, ou seja, 71 unidades estavam desacompanhadas de nota fiscal”, afirmou Bozola.

Tentativa de ocultar notas fiscais

Durante a abordagem, o motorista tentou apresentar novas notas fiscais que estavam escondidas dentro do veículo, alegando que a mercadoria teria como destino Fortaleza (CE).

Contudo, segundo a Sefa, esses documentos foram desconsiderados, pois foram entregues apenas após o início da fiscalização, o que caracteriza tentativa de fraude.

Carga foi apreendida e multas serão aplicadas

A Secretaria de Fazenda lavrou um Termo de Apreensão e Depósito (TAD). O responsável pela carga deverá pagar os impostos devidos, além das multas previstas pela irregularidade fiscal.

A ação faz parte do trabalho permanente da Sefa para combater o transporte de mercadorias irregulares e a sonegação de impostos no estado. Segundo o órgão, o posto fiscal do Gurupi é um dos principais pontos de fiscalização de cargas que entram no Pará pela fronteira com o Maranhão.

Fiscalização intensificada nas rodovias

A Sefa informou que as operações de fiscalização de mercadorias foram reforçadas em várias regiões do estado, principalmente nas rotas interestaduais, para identificar fraudes em notas fiscais e transporte irregular de produtos.

A apreensão das motos representa um dos maiores casos recentes de irregularidade no transporte de veículos no Pará, e o valor da carga demonstra o impacto econômico da sonegação tributária para os cofres públicos.