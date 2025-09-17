A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Mariah Carey encanta público em Belém com show histórico no Amazônia Live; assista

O show acontece em um palco flutuante inspirado na vitória-régia, símbolo da região amazônica.

Por Natan AMPOST

17/09/2025 às 18:57 - Atualizado em 17/09/2025 às 18:58

Notícias do Pará – Belém vive uma noite histórica nesta quarta-feira (17), com a estrela internacional Mariah Carey no palco do Amazônia Live – Hoje e Sempre, realizado sobre as águas do Rio Guamá. O evento, promovido pela Rock World, empresa responsável por grandes festivais como Rock in Rio e The Town, funcionou como uma abertura simbólica da COP30, que será sediada na capital paraense em novembro.

Antes da apresentação da diva pop, nomes consagrados da música paraense como Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e a jovem cantora Zaynara deram o tom de regionalidade ao espetáculo, valorizando os sons e ritmos da Amazônia. O encontro de artistas locais e internacionais traduziu o propósito do festival: unir cultura e consciência climática.

Um palco que simboliza a Amazônia

O show aconteceu em um palco flutuante inspirado na vitória-régia, símbolo da região amazônica. A estrutura grandiosa, que pesa 13,2 toneladas — sendo 10 apenas da base metálica — foi revestida com tecido sustentável, em um projeto que priorizou baixo impacto ambiental.

Leia mais: Joelma emociona público no Amazônia Live com figurino de arara-azul e homenagem à floresta; assista

Com pétalas que se movimentam e iluminação cênica que refletia sobre as águas, o palco transformou o rio em parte integrante da performance. A estrutura foi projetada para receber cerca de 500 convidados, acomodados em uma arquibancada sobre balsas, o que garantiu uma experiência imersiva e única.

Mariah Carey e a mensagem pela Amazônia

No auge de sua apresentação, Mariah Carey reforçou o compromisso ambiental que norteou o evento. “Essa noite estamos aqui para aumentar a conscientização para a preservação da floresta amazônica”, declarou a cantora, recebendo aplausos entusiasmados da plateia.

A artista interpretou alguns de seus maiores sucessos, encantando os presentes com sua voz marcante. O repertório foi intercalado com mensagens sobre a importância da floresta em pé, a defesa dos povos originários e a urgência de reduzir as emissões de carbono.

Cultura e sustentabilidade lado a lado

O Amazônia Live – Hoje e Sempre não foi apenas um show, mas uma celebração da diversidade cultural da região amazônica e um chamado global para a preservação ambiental. Belém, prestes a receber líderes de todo o mundo na COP30, mostrou-se palco da arte, da música e do debate sobre o futuro climático do planeta.

