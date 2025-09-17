A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Mariah Carey faz apelo pela preservação da Amazônia durante apresentação em Belém

Em plena apresentação, artista afirma que a noite foi dedicada a aumentar a conscientização para a preservação da floresta amazônica.

Por Beatriz Silveira

17/09/2025 às 19:17

Ver resumo

Notícias do Pará – Durante a apresentação, Mariah Carey fez uma declaração de cunho ambiental que marcou o momento: “Essa noite estamos aqui para aumentar a conscientização para a preservação da floresta amazônica”. A fala, feita no palco, trouxe um recado direto e sem rodeios, alinhando a performance a um apelo em favor da proteção do bioma.

PUBLICIDADE

Ao destacar a necessidade de conscientização, a artista reforçou que o tema não se limita ao entretenimento, mas atravessa a agenda pública e convoca a audiência à reflexão. A mensagem evidencia a importância de transformar visibilidade em atenção concreta para a preservação da floresta, chamando a sociedade a reconhecer o valor desse patrimônio natural.

Leia também: Maioria da bancada do Amazonas vota favorável à “PEC da Blindagem”

PUBLICIDADE

A afirmação de Mariah Carey se concentrou no essencial: ampliar a percepção sobre cuidados e responsabilidades com a Amazônia. Ao usar o espaço da apresentação para vocalizar o tema, a cantora sublinhou que a preservação depende de engajamento, de informação e de um olhar atento ao impacto que decisões cotidianas podem ter sobre o meio ambiente.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Câmeras segurança flagram homem sendo morto a tiros em padaria

Atirador de capacete perseguiu a vítima até a calçada.

há 9 minutos

Brasil

Lula diz que vetará anistia a Bolsonaro se Congresso aprovar

Apesar da posição firme, Lula frisou que o tema é de competência do Legislativo.

há 17 minutos

Brasil

Casal é encontrado morto em banheira de quarto de motel

O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita.

há 27 minutos

Política

Deputados votarão urgência do PL da Anistia nesta quarta, confirma Hugo Motta

Com a aprovação da urgência, a proposta poderá ser levada diretamente ao plenário da Câmara, sem necessidade de tramitar antes pelas comissões temáticas.

há 38 minutos

Amazonas

Familiares buscam informações de três pessoas que desapareceram em Manaus

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops; ou 181, da SSP-AM.

há 50 minutos