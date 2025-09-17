Mariah Carey faz apelo pela preservação da Amazônia durante apresentação em Belém

Notícias do Pará – Durante a apresentação, Mariah Carey fez uma declaração de cunho ambiental que marcou o momento: “Essa noite estamos aqui para aumentar a conscientização para a preservação da floresta amazônica”. A fala, feita no palco, trouxe um recado direto e sem rodeios, alinhando a performance a um apelo em favor da proteção do bioma.

Ao destacar a necessidade de conscientização, a artista reforçou que o tema não se limita ao entretenimento, mas atravessa a agenda pública e convoca a audiência à reflexão. A mensagem evidencia a importância de transformar visibilidade em atenção concreta para a preservação da floresta, chamando a sociedade a reconhecer o valor desse patrimônio natural.

A afirmação de Mariah Carey se concentrou no essencial: ampliar a percepção sobre cuidados e responsabilidades com a Amazônia. Ao usar o espaço da apresentação para vocalizar o tema, a cantora sublinhou que a preservação depende de engajamento, de informação e de um olhar atento ao impacto que decisões cotidianas podem ter sobre o meio ambiente.