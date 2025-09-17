A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Mariah Carey para na Avenida Nazaré e distribui autógrafos antes de show em Belém

Cantora acenou e deu autógrafos a quem a esperava na Avenida Nazaré.

Por Beatriz Silveira

17/09/2025 às 17:15

Ver resumo

Notícias do Pará –  A tarde desta terça-feira (16) foi tomada por emoção na porta do hotel da Avenida Nazaré, em Belém, onde fãs aguardavam ansiosos por Mariah Carey. Prestes a seguir para os preparativos do show no palco flutuante montado no Rio Guamá, a cantora fez uma pausa para retribuir o carinho de quem passou horas no local à espera de um aceno.

PUBLICIDADE

Simpatia e atenção marcaram o encontro. Antes de entrar no carro, Mariah acenou repetidas vezes e atendeu os admiradores com autógrafos, proporcionando um momento raro para quem sonhava em ficar frente a frente com a estrela internacional. O gesto transformou a vigília em celebração e deu o tom do que o público espera ver no espetáculo.

Leia também: Maioria da bancada do Amazonas vota favorável à “PEC da Blindagem”

PUBLICIDADE

A apresentação em Belém acontece nesta quarta-feira (17), dentro do Amazônia Live, e é tratada como uma das mais aguardadas do ano. O show terá participações especiais de Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara, reforçando o caráter único do evento, que une música e celebração da Amazônia. Em um cenário singular, o palco flutuante no Rio Guamá deve reunir diferentes gerações e estilos, criando um encontro que promete ficar na memória dos fãs.

Com a passagem pelo hotel e a proximidade com o público, Mariah Carey confirmou a expectativa de uma noite histórica na capital paraense, em que carisma e performance caminham lado a lado.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

CCJ aprova relatório de Eduardo Braga sobre 2ª fase da Reforma Tributária; projeto segue para plenário do Senado

Sob regime de urgência, a proposta segue para apreciação no plenário e, depois, deve retornar à Câmara dos Deputados.

há 26 minutos

Rondônia

Adolescente é apreendido com 11 kg de drogas em táxi interceptado pela PRF

Ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

há 35 minutos

Amazonas

Prefeita de Rio Preto da Eva é alvo do TCE-AM por supostas irregularidades em licitação para eventos

A representação levanta questionamentos sobre a legalidade e a transparência da licitação.

há 46 minutos

Famosos

Virgínia viaja para Madrid e deixa escapar evidências de que estaria na casa do jogador Vini Jr

Um detalhe curioso que teria despertado ainda mais suspeitas.

há 55 minutos

Rondônia

PM prende suspeito de matar a esposa a facadas na zona Leste de Porto Velho

Crime ocorreu no dia 5 e foi presenciado pelo filho da vítima.

há 1 hora