Mariah Carey para na Avenida Nazaré e distribui autógrafos antes de show em Belém

Notícias do Pará – A tarde desta terça-feira (16) foi tomada por emoção na porta do hotel da Avenida Nazaré, em Belém, onde fãs aguardavam ansiosos por Mariah Carey. Prestes a seguir para os preparativos do show no palco flutuante montado no Rio Guamá, a cantora fez uma pausa para retribuir o carinho de quem passou horas no local à espera de um aceno.

Simpatia e atenção marcaram o encontro. Antes de entrar no carro, Mariah acenou repetidas vezes e atendeu os admiradores com autógrafos, proporcionando um momento raro para quem sonhava em ficar frente a frente com a estrela internacional. O gesto transformou a vigília em celebração e deu o tom do que o público espera ver no espetáculo.

A apresentação em Belém acontece nesta quarta-feira (17), dentro do Amazônia Live, e é tratada como uma das mais aguardadas do ano. O show terá participações especiais de Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara, reforçando o caráter único do evento, que une música e celebração da Amazônia. Em um cenário singular, o palco flutuante no Rio Guamá deve reunir diferentes gerações e estilos, criando um encontro que promete ficar na memória dos fãs.

Com a passagem pelo hotel e a proximidade com o público, Mariah Carey confirmou a expectativa de uma noite histórica na capital paraense, em que carisma e performance caminham lado a lado.