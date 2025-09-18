A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Mariah Carey se declara para fãs nortistas durante Amazônia Live: ‘Te amo’

Cantora se declara ao Brasil e encanta com hits em palco temático.

Por Marcia Jornalist

18/09/2025 às 07:55

Ver resumo

Notícias do Brasil – Mariah Carey foi a atração principal do Amazônia Live, realizado em Belém, no Pará, na noite de quarta-feira (17). A icônica cantora americana se apresentou em um palco em formato de vitória-régia, planta aquática típica da região, e encantou o público com sua performance.

PUBLICIDADE

Vestida com um longo e brilhante vestido vermelho, Mariah iniciou o show com o sucesso “All My”, seguido de outros hits como “Sugar Sweet”, “Heartbreaker”, “Emotions”, “Always Be My Baby” e “We Belong Together”.

A artista impressionou com seus falsetes afinados e, antes de encerrar com “Hero”, fez uma declaração emocionante: “Homenagem à Floresta Amazônica. Hoje vocês me deram tanto do seu coração e eu agradeço por me deixarem ser parte desse momento.”

Durante a apresentação, a diva pop se dirigiu ao público em português, dizendo: “Eu te amo”, e elogiou a beleza do local, afirmando: “É tão lindo aqui.”

PUBLICIDADE

O Amazônia Live, idealizado pelo Rock in Rio e The Town, visa promover a conservação da Floresta Amazônica e apoiar os povos originários.

LEIA MAIS: Homem detido com moto de placa adulterada é contido por vários guardas após tentar fugir do 1º DIP em Manaus

O evento também contou com shows de artistas locais, incluindo Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara, reforçando a importância da cultura amazônica.

A apresentação ocorreu em um palco flutuante sobre o Rio Guamá, criando uma atmosfera única e mágica.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Eduardo Braga celebra aprovação da MP que amplia gratuidade na conta de luz

Tarifa social de energia beneficia famílias inscritas no CadÚnico que consomem até 80 kWh de energia por mês.

há 22 minutos

Brasil

Filho do “Careca do INSS” teve salto de 63 vezes na renda em apenas dois meses, aponta PF

Investigadores dizem que Romeu Carvalho Antunes usou empresas do pai para movimentar recursos de esquema.

há 26 minutos

Brasil

Idosa morre após tubulação cair em cima de sua própria casa

Estrutura desprendida durante obra atinge residência e causa tragédia.

há 38 minutos

Brasil

Influenciador digital “Rei da Juquira” é preso após 16 anos foragido

Acusado de homicídio, Reinaldo da Silva Melo foi detido na zona rural do Maranhão.

há 43 minutos

Brasil

Senado demite historiador após declarações sobre morte de Charlie Kirk

Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, foi desligado do Conselho Editorial após vídeo em que ironiza ativista conservador.

há 56 minutos