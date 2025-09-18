Mariah Carey se declara para fãs nortistas durante Amazônia Live: ‘Te amo’

Notícias do Brasil – Mariah Carey foi a atração principal do Amazônia Live, realizado em Belém, no Pará, na noite de quarta-feira (17). A icônica cantora americana se apresentou em um palco em formato de vitória-régia, planta aquática típica da região, e encantou o público com sua performance.

Vestida com um longo e brilhante vestido vermelho, Mariah iniciou o show com o sucesso “All My”, seguido de outros hits como “Sugar Sweet”, “Heartbreaker”, “Emotions”, “Always Be My Baby” e “We Belong Together”.

A artista impressionou com seus falsetes afinados e, antes de encerrar com “Hero”, fez uma declaração emocionante: “Homenagem à Floresta Amazônica. Hoje vocês me deram tanto do seu coração e eu agradeço por me deixarem ser parte desse momento.”

Durante a apresentação, a diva pop se dirigiu ao público em português, dizendo: “Eu te amo”, e elogiou a beleza do local, afirmando: “É tão lindo aqui.”

O Amazônia Live, idealizado pelo Rock in Rio e The Town, visa promover a conservação da Floresta Amazônica e apoiar os povos originários.

O evento também contou com shows de artistas locais, incluindo Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara, reforçando a importância da cultura amazônica.

A apresentação ocorreu em um palco flutuante sobre o Rio Guamá, criando uma atmosfera única e mágica.