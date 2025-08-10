A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Marina Silva critica ‘extorsão’ de hotéis de Belém para o período da COP30

A crise nas acomodações se intensificou nos últimos dias, em meio à pressão de alguns países para tirar o evento ambiental da cidade.

10/08/2025 às 06:00

Notícias do Pará – A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou a alta nos preços de hospedagem em Belém durante a COP30, que será realizada na capital do Pará, em novembro. A crise nas acomodações se intensificou nos últimos dias, em meio à pressão de alguns países para tirar o evento ambiental da cidade.

PUBLICIDADE

Marina afirmou que o Executivo federal, o governo do Pará e a presidência da COP estão se esforçando para garantir preços acessíveis aos países em desenvolvimento e às suas delegações.

“O que está acontecendo é uma coisa grave, com esse aumento de preço para as hospedagens. É uma extorsão” afirmou ela, acrescentando que o evento não é algo para ganhar dinheiro, mas para debater soluções para a emergência climática.

PUBLICIDADE

Leia mais: Presidente da COP30 alerta que preços abusivos em Belém podem comprometer negociações

Em nota na semana passada, a seção paraense da Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis disse que faz esforços para atender às demandas das autoridades e viabilizar as hospedagens. E atribuiu à ausência da plataforma oficial de hospedagem, prometida pela Secretaria da COP desde o início do ano. Esse sistema só foi lançado no início deste mês.

“A gente não pode matar a galinha dos ovos de ouro e sairmos mal falados de algo que é para ser uma oportunidade. De que as pessoas queiram voltar – e de que quem não veio queira vir”, concluiu.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Mundo

Rede social X acusa Moraes de liderar censura no Brasil e elogia uso da lei Magnitsky contra ministro

Em artigo publicado na rede social X, plataforma de Elon Musk, o ministro Alexandre de Moraes é acusado de liderar uma campanha de censura e violação do devido processo legal.

há 1 hora

Política

PL diz que ocupação do plenário da Câmara teve caráter ‘pacífico e legítimo’

Presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, se justificou em nota.

há 2 horas

Esporte

Boxeador Shigetoshi Kotari morre por conta de golpes sofridos em luta

Federação de boxe do Japão pretende mudar regras após falecimento do atleta.

há 4 horas

Mundo

Governo do Peru acusa Colômbia de sobrevoar ilha em disputa no Rio Amazonas; entenda

Tensão na tríplice fronteira aumenta após avião militar colombiano violar espaço aéreo peruano próximo à ilha de Santa Rosa.

há 5 horas

Mundo

Passageiro fica ferido após parte de toboágua se romper

Vídeo mostra o toboágua com parte do vidro rompido e passageiros gritando.

há 6 horas