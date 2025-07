Menina de 3 anos morre carbonizada após ficar presa em casa durante incêndio

Notícias do Pará – Uma criança de três anos morreu na noite de segunda-feira (28) após um incêndio atingir a casa onde ela morava, no município de São Domingos do Capim, nordeste do Pará. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a pequena Ávila Vitória ficou presa no imóvel e não conseguiu ser retirada a tempo.

Testemunhas relataram momentos de desespero por parte da família, que tentou salvá-la enquanto o fogo se alastrava rapidamente. Moradores da comunidade também tentaram ajudar, mas as chamas tomaram conta da residência antes que fosse possível o resgate.

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e informaram que a casa teve perda parcial. Uma perícia foi solicitada para investigar a origem do fogo.

Na mesma noite, outro incêndio foi registrado em Belém, no bairro da Pedreira. Duas casas foram destruídas, mas os moradores conseguiram sair a tempo e não houve feridos.