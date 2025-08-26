Mestre Damasceno morre aos 71 anos no Pará

Notícias do Pará – O Brasil perdeu nesta terça-feira (26) um de seus maiores ícones da cultura popular. Damasceno Gregório dos Santos, conhecido como Mestre Damasceno, morreu aos 71 anos em Belém, no Dia Municipal do Carimbó — ritmo que ajudou a difundir e fortalecer ao longo de mais de cinco décadas de carreira.

Internado desde 22 de junho no Hospital Ophir Loyola, Mestre Damasceno enfrentava um delicado quadro de saúde. Diagnosticado com câncer em estado de metástase no pulmão, fígado e rins, o artista também tratava pneumonia e insuficiência renal. A morte foi confirmada por familiares e, em homenagem ao seu legado, o governo do Pará decretou luto oficial.

Raízes no Marajó e superação pela arte

Nascido em 22 de julho de 1954, na Comunidade Quilombola do Salvá, em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, Mestre Damasceno sempre carregou a ancestralidade quilombola como alicerce de sua trajetória. Aos 19 anos, sofreu um acidente de trabalho que o deixou cego. A perda da visão, porém, não o impediu de transformar sua vida e se reinventar pela arte.

Com voz forte, criatividade e profundo vínculo com a oralidade, tornou-se referência não apenas no carimbó, mas também nas toadas, na poesia popular e na criação cultural. Sua maior invenção foi o Búfalo-Bumbá de Salvaterra, manifestação junina que mescla teatro popular, tradições quilombolas e elementos da natureza amazônica, como símbolo de resistência e identidade marajoara.

Mais de 400 composições e reconhecimento nacional

Com mais de 400 composições autorais e seis álbuns gravados, Mestre Damasceno ajudou a projetar o Pará para o Brasil e o mundo. Sua música “A mina é cocoriô!”, escolhida como samba-enredo da Grande Rio para o carnaval de 2025, é um exemplo de como sua obra rompeu fronteiras, levando o carimbó e a cultura amazônica para os desfiles da Sapucaí, no Rio de Janeiro.

O artista sempre destacou que sua missão era valorizar e proteger as tradições culturais do Marajó. “Minha vida é pela música e pelo povo do meu lugar”, afirmou em diversas entrevistas.