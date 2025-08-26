A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Mestre Damasceno morre aos 71 anos no Pará

Em junho deste ano, o artista foi diagnosticado com câncer.

Por Natan AMPOST

26/08/2025 às 17:02

Ver resumo

Notícias do Pará – O Brasil perdeu nesta terça-feira (26) um de seus maiores ícones da cultura popular. Damasceno Gregório dos Santos, conhecido como Mestre Damasceno, morreu aos 71 anos em Belém, no Dia Municipal do Carimbó — ritmo que ajudou a difundir e fortalecer ao longo de mais de cinco décadas de carreira.

PUBLICIDADE

Internado desde 22 de junho no Hospital Ophir Loyola, Mestre Damasceno enfrentava um delicado quadro de saúde. Diagnosticado com câncer em estado de metástase no pulmão, fígado e rins, o artista também tratava pneumonia e insuficiência renal. A morte foi confirmada por familiares e, em homenagem ao seu legado, o governo do Pará decretou luto oficial.

Raízes no Marajó e superação pela arte

PUBLICIDADE

Nascido em 22 de julho de 1954, na Comunidade Quilombola do Salvá, em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, Mestre Damasceno sempre carregou a ancestralidade quilombola como alicerce de sua trajetória. Aos 19 anos, sofreu um acidente de trabalho que o deixou cego. A perda da visão, porém, não o impediu de transformar sua vida e se reinventar pela arte.

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

Com voz forte, criatividade e profundo vínculo com a oralidade, tornou-se referência não apenas no carimbó, mas também nas toadas, na poesia popular e na criação cultural. Sua maior invenção foi o Búfalo-Bumbá de Salvaterra, manifestação junina que mescla teatro popular, tradições quilombolas e elementos da natureza amazônica, como símbolo de resistência e identidade marajoara.

PUBLICIDADE

Mais de 400 composições e reconhecimento nacional

Com mais de 400 composições autorais e seis álbuns gravados, Mestre Damasceno ajudou a projetar o Pará para o Brasil e o mundo. Sua música “A mina é cocoriô!”, escolhida como samba-enredo da Grande Rio para o carnaval de 2025, é um exemplo de como sua obra rompeu fronteiras, levando o carimbó e a cultura amazônica para os desfiles da Sapucaí, no Rio de Janeiro.

O artista sempre destacou que sua missão era valorizar e proteger as tradições culturais do Marajó. “Minha vida é pela música e pelo povo do meu lugar”, afirmou em diversas entrevistas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Tribunal reduz penas dos condenados pela tragédia da Boate Kiss

Decisão da 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS atendeu parcialmente recurso das defesas.

há 28 minutos

Amazonas

Exigência de 10 anos de advocacia impede Flávio Antony de disputar vaga de desembargador no Amazonas

Flávio Antony ocupa cargo comissionado no governo estadual desde 2019, o que, segundo o CFOAB, impede a comprovação da experiência.

há 38 minutos

Polícia

Homem é preso em Manaus com 300 kg de drogas avaliados em R$ 6 milhões que iriam para Europa

Investigações apontam que carregamento seguiria do Amazonas para o Pará antes de chegar à Europa.

há 52 minutos

Caiu na rede é post!

Saiba quem é Yago Campos o modelo brasileiro encontrado morto em hotel na Grécia

O jovem estava junto do criador de conteúdo adulto Ryan Silveira que foi encontrado desacordado.

há 1 hora

Amazonas

Frota de veículos do Amazonas cresce mais de 52 mil unidades até julho

Relatório da Fenabrave aponta aumento expressivo de veículos e acende alerta para mobilidade urbana.

há 1 hora