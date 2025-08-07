A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Motel se transforma em hotel em Belém e aumentar preço da diária de R$ 70 para R$ 7 mil para COP30

Após repercussão negativa foi diminuído o preço exigido.

Por Natan AMPOST

07/08/2025 às 10:22

Notícias do Pará – Um antigo motel localizado no centro de Belém viralizou nas redes sociais nesta semana devido os preços abusivos de hospedagem para a COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas que ocorrerá em novembro de 2025. Rebatizado de Hotel COP30, o estabelecimento, que até recentemente operava como “Hotel Nota 10” com diárias a partir de R$ 70, agora cobra entre R$ 5,6 mil e R$ 7 mil por uma noite durante o evento. O estabelecimento tem apenas 17 quartos.

A mudança de nome, acompanhada por uma leve reforma na fachada e no interior dos quartos, virou alvo de críticas nas redes sociais após viralizar com um post no X (antigo Twitter). A imagem do “antes e depois” do hotel, junto a um print de uma reserva feita por R$ 6,3 mil, escancarou a prática considerada oportunista por muitos usuários.

Redução

De acordo com a gerencia do hotel ainda não há reservas efetivas para a semana da COP30 no estabelecimento. A maioria das cotações recebidas até agora veio de estrangeiros interessados em alugar todos os 17 quartos de uma só vez.

Após repercussão negativa foi diminuído o preço exigido. Nesta quarta-feira (6), uma diária para o período da cúpula, no Booking.com, aparecia por R$ 2.275 para um quarto duplo com banheiro privativo e com cama de casal.

Países reclamam dos preços exorbitantes

O caso foi citado inclusive durante reunião de emergência na sede da ONU. Delegações de países em desenvolvimento reclamaram que os valores praticados por hotéis em Belém estão inviabilizando a participação de representantes de nações mais pobres, o que comprometeria a pluralidade e legitimidade do encontro climático.

O presidente da COP30, o diplomata André Corrêa do Lago, reconheceu o problema e afirmou que os preços abusivos podem representar um risco à imagem do evento. Segundo ele, a situação está sendo monitorada e discutida com autoridades locais, mas ainda não há uma solução concreta.

Além do Hotel COP30, diversas outras hospedagens na capital paraense apresentaram aumentos substanciais nos valores das diárias. Em sites como Booking e Airbnb, é possível encontrar acomodações simples com preços acima de R$ 4 mil. O fenômeno levou o governo federal e o governo do Pará a iniciarem conversas com a rede hoteleira para tentar frear a escalada de preços.

A COP30 deve reunir mais de 40 mil pessoas em Belém, entre chefes de Estado, cientistas, ativistas e jornalistas de todo o mundo. A cidade ainda se prepara com obras de infraestrutura e investimentos na rede hoteleira, que, segundo o governo, ainda não é suficiente para comportar toda a demanda.

Especialistas ouvidos por veículos de imprensa avaliam que a especulação pode afastar turistas, prejudicar a imagem de Belém como sede e gerar impactos negativos à economia local no médio prazo. “É um movimento que pode parecer lucrativo a curto prazo, mas é perigoso. Pode afastar visitantes e deixar a cidade marcada pela exploração”, analisou um economista paraense.

