Motociclista morre esmagado após ser jogado para debaixo de ônibus em grave acidente; assista

Notícias do Pará – Um motociclista, não identificado, morreu após ser esmagado por um ônibus de rota na BR-222, no núcleo São Félix, em Marabá, sudeste do Pará, na última terça-feira (23).

Segundo imagens de câmeras de segurança, a vítima perdeu o controle da motocicleta, derrapou na pista e acabou caindo justamente no momento em que um ônibus de rota regular passava pelo local. O impacto foi inevitável: o motociclista foi parar embaixo das rodas do veículo pesado e morreu esmagado.

Pessoas que presenciaram o momento confirmaram que o motociclista se desequilibrou antes de ser atingido pelo ônibus. “Ele derrapou e não conseguiu evitar. Quando vimos, já estava embaixo do coletivo”, contou uma das testemunhas.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente para prestar socorro, mas ao chegarem ao ponto do acidente apenas confirmaram o óbito da vítima. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de identificação e realização de exames periciais.

A ocorrência também causou a interrupção parcial do tráfego na BR-222, o que gerou lentidão temporária para motoristas que seguiam pela rodovia.