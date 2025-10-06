Mototaxista morre após ser atropelado por ônibus no Pará

Notícias do Pará – Um mototaxista morreu após ser atropelado por um ônibus na rodovia PA-150, no município de Tailândia, no nordeste do Pará. O acidente ocorreu no km 275 da via. A vítima foi identificada como Wagner Silva Brito, de 40 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), confirmadas neste domingo (5), o condutor do ônibus envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro ao motociclista. A identidade do motorista não foi divulgada pelas autoridades.

A concessionária Rotas do Pará, responsável pela administração da rodovia, informou que foi acionada para atender a ocorrência. Vagno Silva Brito chegou a ser encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil (PC) iniciou as investigações sobre o caso. O ônibus envolvido foi apreendido e passará por perícia técnica, que deverá auxiliar na apuração das circunstâncias do atropelamento. O inquérito está a cargo da Delegacia de Tailândia.

Enquanto isso, a PM reforçou o isolamento da área até a conclusão dos primeiros procedimentos, garantindo a segurança no trecho onde aconteceu o acidente. A dinâmica completa do ocorrido será definida a partir dos laudos periciais e das oitivas que serão conduzidas pela Polícia Civil.